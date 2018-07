Svolta Messico | vince Obrador | primo presidente di sinistra

Anche in Messico c'è la Svolta populista. Vince López Obrador : Alcuni oppositori hanno espresso però il timore che le sue politiche di sinistra e la retorica populista possano danneggiare la già stagnante economia messicana e trasformare il paese in 'un altro ...

Anche in Messico c'è la Svolta populista. Vince Andrés Manuel López Obrador : Il fascino del cambiamento investe Anche il Messico . "Una profonda trasformazione" è in arrivo: il candidato di sinistra Andrés Manuel López Obrador ha rivendicato così la sua vittoria nelle elezioni presidenziali di domenica, da molti definite le più importanti della storia messicana. Ed è davvero

Il Messico Svolta a sinistra : oggi è il giorno di «Amlo» : Se persino Televisa, il moloch televisivo messicano, a differenza del passato stavolta gli ha concesso lo stadio Atzeca per il suo ultimo comizio, allora di una cosa siate pur certi: domani notte Andrés Manuel López Obrador, ai più noto con l'acronimo Amlo, sarà proclamato vincitore delle presidenziali messicane più scontate di sempre.Del resto, questo figlio di umili commercianti venuto al mondo nel 1953 in un paesino di poche anime - per farlo ...