Svolta in Messico | vince Obrador E' il primo presidente di sinistra Decisivo il voto dei

Elezioni in Messico/ Ultime notizie - Obrador verso la vittoria : avversari temono Svolta autoritaria : Elezioni in Messico , domenica 1 luglio 2018: Ultime notizie , Andres Manuel Obrador di Morena verso la vittoria , gli avversari temono una svolta autoritaria (Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 10:59:00 GMT)

Il Messico Svolta a sinistra : oggi è il giorno di «Amlo» : Se persino Televisa, il moloch televisivo messicano, a differenza del passato stavolta gli ha concesso lo stadio Atzeca per il suo ultimo comizio, allora di una cosa siate pur certi: domani notte Andrés Manuel López Obrador, ai più noto con l'acronimo Amlo, sarà proclamato vincitore delle presidenziali messicane più scontate di sempre.Del resto, questo figlio di umili commercianti venuto al mondo nel 1953 in un paesino di poche anime - per farlo ...