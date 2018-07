Super Martina di Lorenzo Fragola e Gazzelle | testo e significato | un brano spensierato

Lorenzo Fragola - è uscito il video del nuovo singolo “Super Martina” ft. Gazzelle : Un dei featuring più belli di "Bengala" The post Lorenzo Fragola, è uscito il video del nuovo singolo “Super Martina” ft. Gazzelle appeared first on News Mtv Italia.

Nel video di Super Martina di Lorenzo Fragola feat. Gazzelle una gita tra amici che sa di tormentone estivo : Il video di Super Martina è disponibile su Youtubre e in rotazione televisiva. Super Martina è il nuovo singolo di Lorenzo Fragola feat. Gazzelle il cui sound risulta perfetto per il periodo estivo e convincente sin dal primo ascolto. Il brano è già disponibile in rotazione radiofonica, estratto dall'album Bengala, rilasciato da Fragola con Sony Music. Venerdì 29 giugno è stato rilasciato anche il video di Super Martina che vede la regia di ...

Calenda : "andare oltre il Pd". Martina : "ripensamento ma no Superamento" : Botta e risposta tra l’ex ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda e il segretario reggente del Pd Maurizio Martina sul futuro del partito. I ballottaggi alle elezioni comunali di ieri 24 giugno hanno sancito il crollo anche a livello amministrativo del Pd che si è visto sottrarre soprattutto dal centrodestra le sue roccaforti storiche nelle regioni rosse.Secondo Calenda la "navigazione a vista sta portando il centrosinistra ...

Ballottaggi 2018 - Calenda : “Superare il Pd - subito #fronterepubblicano”. Martina frena : “Ok ripensare - ma ricostruire” : Alla fine sulle macerie fumanti del Partito Democratico si aprì il dibattito. “Navigazione a vista sta portando il centro sinistra all’irrilevanza proprio quando l’Italia ne avrebbe più bisogno – scrive su Twitter Carlo Calenda, ex ministro ed esponente Pd, all’indomani dei Ballottaggi per le comunali – ripensare tutto: linguaggio, idee, persone, organizzazione. Allargare e coinvolgere su un nuovo manifesto. Andare oltre il Pd. ...

Processo al Pd. Calenda : "Irrilevanti - cambiamo tutto". Martina : "Partito va ripensato - non Superato" : Nel Pd c'è poca voglia di commentare l'esito dei ballottaggi alle amministrative. I numeri freddi sulle province dicono che il centrodestra vince le elezioni conquistando 11 sindaci (alle precedenti elezioni ne aveva 3), i 5 Stelle si affermano solo ad Avellino, mentre il centrosinistra tracolla prevalendo in solo 5 Comuni (ne aveva 17). Ma oltre i numeri c'è il peso dei risultati, con il Pd che esce con le ossa rotte in ...

Lorenzo Fragola presenta SuperMartina - il nuovo singolo insieme ai Gazelle : Indietro 7 giugno 2018 2018-06-07T13:06:25+00:00 ROMA – È SuperMartina il nuovo singolo di Lorenzo Fragola che sarà in rotazione radiofonica e disponibile su tutte le piattaforme digitali da domani 8 giugno. Il brano, che vede al suo interno la speciale collaborazione con Gazzelle, segue l’uscita di Bengala (Sony Music), il nuovo album di inediti pubblicato […] L'articolo Lorenzo Fragola presenta SuperMartina, il nuovo singolo insieme ai ...

