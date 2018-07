Sul lago di Como Italia e Belgio sono più vicini

Luino più sicura - un defibrillatore Sul lungolago : Un'grazie' a tutti coloro che hanno contribuito a donare DEA , tra cui Crespi Sport , .Ringrazio anche l'Assessore Pier Marcello Castelli e i Consiglieri Simona Ronchi e Giovanni Petrotta che sono ...

4 Ristoranti - diretta : Alessandro Borghese Sul lago di Como : [live_placement] Alessandro Borghese 4 Ristoranti | Anticipazioni seconda puntataAlessandro Borghese 4 Ristoranti è tornato nel palinsesto di SkyUno HD con la seconda tranche della sua quinta stagione, riservata alla programmazione estiva. La seconda puntata, in onda questa sera - giovedì 28 giugno 2018 - alle 21.15 la seguiremo in diretta su TvBlog, giusto per gustarci un altro pizzico di Borghese in trasferta e il brivido del suo 'ribaltamento ...

Alessandro Borghese e 4 Ristoranti Sul lago di Como per la miglior location storica : anticipazioni 28 giugno : Seconda puntata per Alessandro Borghese e 4 Ristoranti che oggi, 28 giugno, saranno sul Lago di Como alla ricerca del miglior ristorante in una location storica. Il format del programma non cambia e anche questa sera ci troveremo davanti una vera e propria sfida in cui scopriremo chi sarà il nuovo vincitore di questa edizione estiva del programma. A scontrarsi questa sera saranno il Crotto del Sergente , il Ristorante Imperialino, La ...

Canottaggio – Campionati Italiani Under 23 - oltre mille atleti impegnati Sul lago di Comabbio : I Campionati Italiani Under 23 scatteranno il 30 giugno e si concluderanno poi il primo luglio sul lago di Comabbio 1001 atleti e 532 equipaggi, sono numeri importanti quelli dei Campionati Italiani Under 23, ragazzi ed esordienti, che scatteranno sabato 30 giugno sul lago di Comabbio, a Corgeno, con le batterie, per poi concludersi con l’assegnazione dei titoli domenica 1 luglio. 113 i club remieri in gara, con la SC Varese che schiera 41 ...

Vela - tutto pronto per la partenza della GC32 Lagos Cup : otto team si daranno battaglia Sulla costa portoghese : Scatta il secondo appuntamento del calendario del GC32 Racing Tour 2018, otto team da sette diverse nazioni Le condizioni si prospettano ideali per una partenza positiva domani della GC32 Lagos Cup, secondo appuntamento del calendario del GC32 Racing Tour 2018. otto team da sette diverse nazioni, incluse l’Australia, la Nuova Zelanda e gli USA, regateranno i prossimi quattro giorni nelle acque di Lagos, sulla costa portoghese dell’Algarve. Dopo ...

Vela - Sul lago Maggiore al via alle scuole estive dell’associazione Alto Verbano : Confermate le scuole Vela estive dell’associazione velica Alto Verbano sul Lago Maggiore Nell’anno del suo 80esimo anniversario della fondazione – nata un giorno d’autunno del 1938 intorno ai tavolini del Caffè Clerici da un’idea di Aldo Bianchi e Nino Reggiori – l’Associazione Velica Alto Verbano di Luino conferma il programma scuola Vela estiva. Le scuole di Vela sono rivolte sia ai giovani dai 6 ai 18 anni che agli adulti e ...

Wow Music Festival - tre giorni di musica indie Sul lago di Como : Seguiranno i Coma_Cose , duo milanese, fenomeno Musicale dell'anno, che con il loro sound trasportano l'ascoltatore nel loro mondo, dove l'elettronica sposa il cantautorato e l'urban. Ghemon chiuderà ...

Bambino annegato nel lago - i riSultati dell'autopsia / VIDEO / FOTO : San Miniato , Pisa, , 26 giugno 2018 - L'autopsia effettuata ieri sul corpo del piccolo Leo, morto giovedì scorso nel lago di Roffia a San Miniato, ha confermato l'annegamento. L'esame sul cadavere ...

Vela – La favola di Itaca approda Sul lago di Garda : La barca da Vela Itaca si renderà protagonista in una serie di appuntamenti al Lago di Garda: ecco il calendario Era salpata Sabato 19 maggio dall’ Associazione Nautica Sebino in collaborazione con Circolo Velico Controvento, la XII° edizione del Progetto Itaca, iniziativa promossa dall’ Associazione Italiana contro le Leucemie i Linfomi e il Mieloma Sezione di Brescia con la collaborazione delle Associazioni amiche “Ail Verona”, “Ail Lecco”, ...

Como : la "camminata" Sulle acque del lago grazie agli sci degli anni '30 : Una camminata sulle acque del lago di Como, da Lecco a Malgrate: è l'impresa compiuta da Antonio Servedio, Luca Bianchi, Carlo Bellati e Katia Selva. I quattro atleti lecchesi, coordinati da Elvio Frisco e assistiti dalla Canottieri Lecco, dal Gruppo Manzoniano Lucie e dalla...

Fedez e Chiara Ferragni “promessi sposi” Sul lago di Como : le prove generali in vista delle nozze a settembre (foto) : Anche Fedez e Chiara Ferragni tra gli ospiti del matrimonio dei designer campani Domenico Iovine e Vincenzo Sabatino. I due si sono sposati giovedì 21 giugno con una cerimonia galante sul lago di Como. Numerosi i vip accorsi, tra cui il rapper e la blogger di moda, oltre che la damigella d'onore Gilda Ambrosio e il testimone Stefano De Martino, molto amico della coppia di sposi. De Martino ha partecipato all'evento insieme al figlio Santiago, ...