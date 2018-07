Stimatissimo Toninelli | la Tav è un’opera stupida La fermi

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 luglio 2018)signor ministro, leggo che Lei si è espresso, come da contratto di governo, per una revisione integrale del progetto sulla linea Tav Torino-Lione. Questo, devo ammettere, anche in coerenza con la posizione da sempre assunta dal Suo partito, il M5S, che (unico nell’arco parlamentare) abbiamo visto sempre in prima fila nella contestazione dell’opera. Dico “abbiamo visto” in quanto io risiedo in Val di Susa ed ho fatto parte del pool dei legali No Tav nel periodo caldo dell’occupazione dei terreni di Venaus (dove l’originario progetto vedeva passare il treno) e poi della Maddalena di Chiomonte. Io ero lì sia quando ci si riappropriò dei terreni di Venaus (dopo che gli inermi occupanti erano stati assaliti di notte e picchiati dalle forze dell’ordine) ed ero lì anche quando, sempre con la forza, i lacrimogeni, i manganelli, fu liberato il sito della Maddalena. Devo dire che ...