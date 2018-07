Stiles scompare in Teen Wolf 6 su Rai4 | che fine ha fatto? Anticipazioni 9 luglio

optimaitalia

(Di lunedì 2 luglio 2018)6 è finalmente in onda in chiaro sucon gli ultimi episodi della serie tv cult MTV degli ultimi anni. Tyler Posey e i suoi sono pronti a tenere impegnato il pubblico della quarta rete Rai che, poco fa, sulla sua pagina Twitter ha annunciato che nella seconda serata di oggi, 2, andranno in onda ben tre episodi ovvero il 3, 4 e 5 dal titolo "La sindrome del tramonto", "Reliquie" e "Frequenze".Al centro di tutto ci sarà ancora la scomparsa difinito ormai nei guai e nel ruolo di guest star in quest'ultima stagione. Il signor Douglas, un nuovo insegnante del liceo di Beacon Hills, ha rivelato il suo veo volto, ovvero una delle mostruose creature dei Dottori del Terrore che si ciba uccidendo e mangiando la ghiandola pineale delle persone.Il signor Argent sembra attratto da questa serie di omicidi e chiede a Melissa di aiutarlo a scoprire qualcosa mentre ...