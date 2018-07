Steve Hackett il 4 luglio a Roma

romadailynews

: Il 4 luglio a Roma la prima tappa del tour di Steve Hackett, il leggendario chitarrista dei Genesis. Steve Hackett… - occhiocheit : Il 4 luglio a Roma la prima tappa del tour di Steve Hackett, il leggendario chitarrista dei Genesis. Steve Hackett… - VinilicaIt : Pistoia Blues 2018. Steve Hackett e Alanis Morissette tra gli ospiti - Cuneodice_it : Il chitarrista dei Genesis Steve Hackett a Monforte Il musicista sarà in provincia di Cuneo per l'inagurazione dell… -

(Di lunedì 2 luglio 2018)torna in Italia con un nuovo entusiasmante show, dopo i successi e i “sold out” dei tour del 2015, 2016 e 2017. Il leggendario chitarrista inglese aprirà il tour a, il 4al Foro Italico (Centrale Live), per proseguire con altre quattro imperdibili date nel mese di, prodotte da Musical Box 2.0 Promotion e Ventidieci: il 6 a Mirano, Venezia (Summer Festival), il 7 a Monforte d’Alba, Cuneo (Auditorium Horszowski), l’8 a Gardone Riviera, Brescia (Anfiteatro Vittoriale) e il 14 a Pistoia (Pistoia Blues). Protagonisti saranno gli album più acclamati, co-scritti coi Genesis – “Supper’s Ready”, “Dancing with the Moonlit Knight”, “Fountain of Salmacis”, “Firth of Fifth”, “The Musical Box” – e alcuni rari brani, non più eseguiti dal vivo dagli anni Settanta quali ...