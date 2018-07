' Stelle del Piazzale' | esplode la febbre del basket a Castelfiorentino

Le Stelle del Barocco al Castello di Donnafugata : Tutto pronto al Castello Donnafugata per domani, martedì 3 luglio, dove si terrà lo spettacolo di danza: “Le Stelle del Barocco”.

Mesagne - Br - .'VACCINAZIONIe FALSI MITI'1a Conferenza del Ciclo Estivo ISBEM_2018 7S SETTE SERATESOTTO le Stelle a SENTIRE di SCIENZA e di SOCIALE. : con i GIGANTI della SCIENZA Pro gettoISBEM per il Monasterodel3°Millennio , w ww.isbem.it/m3m , e per il L IFELONGLEARNING P erINFO: 0831-713512-713514-713519 i sbem@isbem.it ; d istante@isbem.it ; ...

Mondiali 2018 Russia - i numeri delle due Stelle - cadenti - : Messi cammina - Ronaldo rallenta sul più bello : Messi cammina. Ronaldo si spegne sul più bello. E dalla Russia sono ora pronti due voli aerei per le due superstar che hanno segnato gli ultimi dieci anni di calcio. Due fenomeni. Macchine da gol ...

'Voucher all'esame del governo' - è scontro tra Lega e cinqueStelle : Di Maio tira il freno sulla reintroduzione dei voucher annunciata l'altro giorno dalla squadra leghista di governo. Di certo - assicura il vicepremier leader dei cinquestelle - non fa parte del ...

Roma - il Ballo delle Stelle con la prima edizione della Gaynor Fairweather Cup : 'Danziamo, danziamo! Altrimenti siamo perduti', soleva ripetere Pina Bausch: e che il Ballo possa avere indiscutibili benefici sul fisico e sul morale si poteva riscontrare l'altra sera più che mai, ...

La Lega supera quota 31%e toglie consensi anche ai 5 StelleProsciugati gli «alleati»della coalizione di centrodestra : FI scende all’8,3%, Meloni dimezzata Stabile il Pd, M5S al 29,8%: da marzo un suo elettore su 4 ha cambiato idea

Estate al cinema ad Ascoli - 45 pellicole al Multiplex del ''Città delle Stelle'' : Il cinema, a livello nazionale, ha visto aumentare il numero di spettacoli del 4,22% e gli spettatori di ben sette milioni in più rispetto all'anno passato. Nelle Marche, da gennaio 2016 a febbraio ...

Decreto dignità - ora fra i 5 Stelle si fa largo la paura del "boicottaggio tecnico" : Non siamo ancora alla teoria del complotto, per adesso si potrebbe parlare piuttosto di sindrome d'accerchiamento. Alcuni M5s cominciano a farsi qualche domanda sul funzionamento dei ministeri sospettando in alcuni casi anche una specie di boicottaggio. Come nel caso del Decreto legge Dignità che sarebbe dovuto arrivare in Consiglio dei ministri mercoledì e invece bisognerà aspettare almeno lunedì nella migliore delle ...

Tour de France 2018 : le date delle 21 tappe e le Stellette di difficoltà. Un percorso mai così vario : Da sabato 7 a domenica 29 luglio si svolgerà il Tour de France 2018. La Grande Boucle raggiunge quest’anno la sua 105ma edizione, che si preannuncia particolarmente spettatore sia per il percorso scelto dagli organizzatori che per la qualità dei corridori al via. Un evento globale, che terrà incolati alla tv milioni di appassionati in tutto del mondo. I riflettori saranno puntati ancora su Chris Froome, che andrà a caccia dell’accoppiata ...

Case vacanza da nababbi : per un affitto a cinque Stelle si spende l’80% in più della media : Campo da tennis, jacuzzi, piscina, biliardo ma anche maggiordomo, chef e guida turistica: sono solo alcuni dei benefit a disposizione di chi sceglie di trascorrere le ferie in una casa vacanza di lusso. Secondo un’indagine del portale Casevacanza la domanda di affitti brevi a cinque stelle rappresenta oggi il 6,5% di tutte le richieste, mentre l’offerta dimostra come ancora il mercato non copra l’interesse dei turisti, tanto che gli annunci di ...

Olimpiadi a Torino Appendino e 5 Stelle nelle mani del Pd : Dal "modello Appendino" al "caso Torino" il passo è stato breve. Il bubbone, dopo mesi di critiche e tensioni sotterranee, è scoppiato ufficialmente sul dossier per la candidatura del capoluogo piemontese alle Olimpiadi del 2026. Se Roma 2024 non andava bene ai grillini, ora pur di partecipare alla corsa a cinque cerchi, il Movimento è disposto ad andare a schiantarsi. E con lui Chiara Appendino, troppe volte indicata come buon esempio per ...

Roma - al via la seconda edizione del Cinema Balduina : film sotto le Stelle nel quartiere della Capitale : Pellicole all’aperto, spettacoli live e la possibilità di vivere a pieno il quartiere Balduina di Roma. Torna l’appuntamento con la rassegna estiva realizzata dal Comitato Balduina nella suggestiva location del Parco delle Vittorie. L’evento, al via il 2 luglio nella scuola elementare Giacomo Leopardi, mette in programma film come La bella e la bestia, La forma dell’acqua e Come un gatto in tangenziale. Sul palco dei pre serata ...

LIVE Atletica - Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : Italia all’attacco con Grenot - Crippa e altre Stelle : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Prima giornata di gare per l’Atletica leggera a Tarragona (Spagna) e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: ci Giochiamo carte importanti come Libania Grenot, Maria Chigbolu e Davide Re sui 400m; Filippo Randazzo e Kevin Ojiaku nel salto in lungo; Yema Crippa sui 5000m. OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle gare di Atletica leggera dei Giochi del ...

Nuoto - Trofeo Settecolli 2018 : Adam Peaty e Sarah Sjoestroem guidano la truppa delle Stelle internazionali : Dal 29 giugno al 1° luglio la piscina più bella del mondo, del Foro Italico a Roma, sarà teatro di sfide interessanti nel 55° Trofeo Settecolli. Come al solito, l’attesa per questo evento è sempre molto sentita dagli appassionati, che non vedono l’ora di godersi lo spettacolo. Ci sarà la Nazionale italiana rappresentata dagli atleti più forti, si pensi a Gregorio Paltrinieri, Federica Pellegrini, Fabio Scozzoli e Simona Quadarella. ...