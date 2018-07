Stefano De Martino | schiaffo a Belen Rodriguez | In vacanza a Ibiza a due passi dalla ex

GOSSIP/ Stefano De Martino e Gilda Ambrosio stanno insieme : la news di Gabriele Parpiglia : Stefano De Martino è fidanzato con Gilda Ambrosio: è questa la notizia che il noto giornalista Gabriele Parpiglia ha dato durante la prima tappa del Chi Summer Tour 2018. Anche se il ballerino continua a dichiararsi single nelle interviste che rilascia, gli esperti di cronaca cosa assicurano che il suo rapporto con la bella stilista è molto più che amichevole. --La spalla di Alfonso Signorini, infatti, ha fatto sapere di aver avvistato i ...

Belen Rodriguez - Iannone e Stefano De Martino Ad Ibiza/ Il pilota perde le staffe : un paparazzo lo denuncia : Belen Rodriguez, Stefano De Martino, Andrea Iannone e Gilda Ambrosio alle prese con una famiglia allargata ad alta tensione in quel di Ibizia. Scatta la denuncia per il centauro?(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 19:01:00 GMT)

Belen Rodriguez e Stefano De Martino - la serata insieme. Il video clandestino : per Iannone è finita? : Non solo parole, anche fatti. Belen Rodriguez spappola il cuore di Andrea Iannone e lo fa via Instagram . Un video malandrino la ritrae mentre balla scatenata in compagnia di Stefano De Martino , che ...

Belen Rodriguez torna single e si diverte con Stefano De Martino : l’ex coppia insieme al matrimonio di amici [VIDEO] : Belen Rodriguez e Stefano De Martino allo stesso matrimonio, i due ex coniugi si divertono al fianco dei neo sposi sul lago di Como Domenico Iovine e Vincenzo Sabatino si sono uniti ieri in matrimonio. I due neo sposi hanno celebrato le loro nozze, con rito civile, in una splendida location sul lago di Como insieme a parenti ed amici, tra cui spiccavano personaggi famosi come Fedez, Chiara Ferragni, Giorgia Gabriele, Gilda Ambrosio e Stefano De ...

Stefano DE MARTINO / Riavvicinamento a Belen Rodriguez? La showgirl si dice confusa... : STEFANO De MARTINO, intervista a Diva e Donna, allontana ritorno di Belen Rodriguez: l'amore incondizionato per Santiago e la condizione di uomo single. I progetti per la prossima stagione.(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 19:00:00 GMT)