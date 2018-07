Stefano Bettarini | il figlio Niccolò operato dopo l’aggressione | ecco come sta

Niccolò Bettarini accoltellato - il papà Stefano : 'Ora chi ha sbagliato paghi' : 'Hai sempre avuto senso di protezione per tutti, soprattutto per i più deboli. Sempre orgoglioso di te. Ora chi ha sbagliato paghi' . Così, su Instagram, accanto a una foto del figlio bambino, Stefano ...

Accoltellato a Milano Niccolò Bettarini - il figlio di Simona Ventura e Stefano : Erano da poco passate le 5 di notte quando Niccolò Bettarini è stato Accoltellato fuori dalla discoteca dove aveva passato una tranquilla serata. Come ha comunicato lo stesso gestore dell’Old Fashion di Milano , Roberto Cominardi “Non è successo nulla nel locale” in riferimento a quanto accaduto a pochi metri dalla discoteca al figlio di Simona Ventura e di Stefano Bettarini . “ Niccolò , che conosce tutti nel locale, è ...

Niccolò Bettarini - papà Stefano su Instagram : “Ora chi ha sbagliato paghi”. E torna a parlare anche Simona Ventura : Il giorno dopo l’aggressione subita dal figlio Niccolò fuori dalla discoteca Old Fashion di Milano, papà Stefano Bettarini e mamma Simona Ventura parlano di quanto accauto. Ora che il figlio 19enne è fuori pericolo, l’ex calciatore si sfoga su Instagram : “Hai sempre avuto senso di protezione per tutti … soprattutto per i più deboli … Sempre orgoglioso di te !@mr_ Bettarini ORA CHI HA sbagliato PAGHI !”, scrive, ...

Il post di Stefano Bettarini per il figlio : "Hai sempre protetto tutti - soprattutto i deboli" : Grande paura per Stefano Bettarini e Simona Ventura, ex coppia dello show-biz nostrano e genitori di Giacomo e Niccolò. Quest'ultimo, infatti, è stato vittima di un tentato omicidio: 11 coltellate ricevute ieri all'alba nei pressi del locale Old Fashion, in viale Alemagna a Milano. Secondo quanto riportato dalla famiglia, il 19enne stava tentando di difendere un amico coinvolto in una rissa."Dopo questa lunga, lunghissima giornata, ...