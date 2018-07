Statali | per i dirigenti premi ' selettivi' nel piano Bongiorno

Impronte digitali per gli Statali - sindacati contro Bongiorno : "Ministro o sceriffo?" : sindacati sul piede di guerra dopo le nuove misure contro i "furbetti del cartellino" annunciate dal neoministro della...

Pensioni - quota 100 : anche gli Statali in corsa per l'uscita anticipata da gennaio 2019 : anche una larga parte dei lavoratori statali sarebbe in corsa per l'uscita anticipata con la quota 100 delle Pensioni. E' quanto scrive Il Sole 24 Ore che traccia il profilo dei lavoratori, privati e del pubblico impiego, uomini e donne, tra i possibili beneficiari della pensione anticipata a partire dai 64 anni di eta'. Dalle ipotesi fatte finora su quella che è ritenuta la misura che dovrebbe consentire ai contribuenti di aggirare i rigidi ...

Offerta in Sicilia 771 Uffici Postali su Quinto Bancoposta per i dipendenti Pubblici - Statali - Forze Armate e Carabinieri : Fino al 30 giugno è possibile richiedere un finanziamento con cessione del Quinto dello stipendio a tassi di interesse particolarmente

Di Maio contro le delocalizzazioni : “Non le permetteremo per chi ha preso fondi Statali” : Il neo ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro si scaglia di nuovo contro le aziende che spostano la produzione all'estero annullando posti di lavoro, soprattutto contro quelle che hanno ricevuto fondi statali, e promette di intervenire dopo aver raccolto numerose segnalazioni di vertenze in atto in tutta Italia.Continua a leggere

Imprese - Di Maio : stop delocalizzazioni per chi ha preso fondi Statali : "Ci sono tante crisi aziendali su tutto il territorio. E la colpa non è solo delle aziende. Ma ci sono proprietà che stanno delocalizzando e quelle vanno fermate". Lo ha detto il ministro del Lavoro e ...

Contratto Statali : cifre e date di aumenti e arretrati per Sanità ed Enti Locali Video : Anche in questo caso dopo quasi un decennio di attesa, i lavoratori della Pubblica Amministrazione nei comparti Enti Locali e Sanita' hanno un nuovo Contratto. Come riporta il noto quotidiano “Italia Oggi”, dopo nove anni il nuovo Contratto di lavoro per questi dipendEnti pubblici è ufficializzato. La firma definitiva dei rispettivi contratti è stata apposta e adesso bisogna capire quando e come le nuove tabelle retributive saranno applicate ...

Amministrazione pubblica - per pagare gli Statali ogni italiano spende oltre 2.600 euro l'anno : In Italia 'ciascun dipendente pubblico costa in media 49.000 euro l'anno, meno dei 50.000 dei colleghi francesi e tedeschi, ma più di quelli inglesi 43.000 e spagnoli 40.000'. Così uno studio del ...

Tasse bruciate dal Carrozzone Italia : metà delle spese Statali per burocrazia e debiti : Quali sono i problemi dell'Italia che il nuovo governo dovrà affrontare? Come ricorda anche il presidente della Bce, Mario Draghi, le riforme strutturali restano una priorità a...

Ultime NoiPA : aumentati gli arretrati per i dipendenti Statali - quando arrivano? Video : NoiPA: quando arrivano gli arretrati per i dipendenti statali scolastici e delle Forze Armate? Attraverso il portale ufficiale è stato comunicato che gli importi relativi agli arretrati verranno disposti entro il mese di maggio 2018. Dopo un mese, dunque a partire da giugno 2018, arriveranno anche gli aumenti. NoiPA, comunicazione ufficiale su arretrati e aumenti 2018 Dal momento che si è parlato di aumenti, a quanto ammonteranno in totale gli ...

NoiPA : per gli Statali in arrivo più soldi di arretrati - ecco quando Video : Nei giorni precedenti sul portale NoiPA è stato comunicato che gli arretrati per i dipendenti statali del reparto scuola [Video] e Forze Armate saranno erogati entro fine maggio 2018 e che gli aumenti verranno accreditati sullo stipendio tabellare da giugno 2018. Comunicazione NoiPA e arretrati più alti In molti, in questi giorni, si sono chiesti a quanto ammontano gli arretrati? Ebbene la somma di quest'ultimi è aumentata rispetto a quanto ...

Musei e Parchi Archeologici Statali aperti gratis ieri - a Paestum più di 5mila visitatori : Per la cronaca, il sito più visitato in Italia rimane il Colosseo con 33.645 visitatori nella giornata di ieri. Pompei è il secondo sito italiano più visitato.

NoiPA : per gli Statali in arrivo più soldi di arretrati - ecco quando : Nei giorni precedenti sul portale NoiPA è stato comunicato che gli arretrati per i dipendenti statali del reparto scuola e Forze Armate saranno erogati entro fine maggio 2018 e che gli aumenti verranno accreditati sullo stipendio tabellare da giugno 2018. Comunicazione NoiPA e arretrati più alti In molti, in questi giorni, si sono chiesti a quanto ammontano gli arretrati? Ebbene la somma di quest'ultimi è aumentata rispetto a quanto previsto ...

Statali : le date e le cifre di arretrato e aumento tabellare per maggio e giugno Video : Una notizia positiva è finalmente arrivata per i lavoratori Statali del comparto #Scuola. Dopo tanto attendere, dopo indiscrezioni e notizie più o meno ufficiose, sul portale NoiPa vengono confermate le date in cui i lavoratori percepiranno gli emolumenti previsti dal rinnovo contrattuale che ha visto la firma definitiva di Governo e sindacati lo scorso 19 aprile. La notizia riguarda tanto il comparto scuola tanto quello delle Forze dell’Ordine ...

Statali : le date e le cifre di arretrato e aumento tabellare per maggio e giugno : Una notizia positiva è finalmente arrivata per i lavoratori Statali del comparto scuola. Dopo tanto attendere, dopo indiscrezioni e notizie più o meno ufficiose, sul portale NoiPa vengono confermate le date in cui i lavoratori percepiranno gli emolumenti previsti dal rinnovo contrattuale che ha visto la firma definitiva di Governo e sindacati lo scorso 19 aprile. La notizia riguarda tanto il comparto scuola tanto quello delle Forze dell’Ordine ...