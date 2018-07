STAR TREK II - L' IRA DI KHAN | TV8 Info streaming del film di Nicholas Meyer oggi | 2

STAR TREK II - L'ira di Khan/ Su Tv8 il film con William Shatner e Leonard Nimoy (oggi - 2 luglio 2018) : Star Trek II - L'ira di Khan su Tv8: in prima serata va in onda il film diretto da Nicholas Meyer. Nel cast troviamo William Shatner e Leonard Nimoy. (oggi, 2 luglio 2018)(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 10:23:00 GMT)

La saga di STAR TREK arriva su TV8 : ecco quando : Da Star Trek del 1979 a Star Trek Beyond. TV8 dedica una programmazione speciale alla saga completa di Star Trek: ecco tutti gli appuntamenti televisivi arriva su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) la saga completa di Star Trek. Tredici imperdibili appuntamenti dedicati alle tredici pellicole cinematografiche che hanno portato sul grande schermo le vicende degli umani del futuro. ecco tutta la programmazione prevista su TV8. Star Trek, la ...

STAR TREK - nuova serie con il capitano Picard? / Patrick Stewart pronto a tornare nella saga di fantascienza : Star Trek, in arrivo una nuova serie con il capitano Picard? Secondo "Hollywood Reporter", Patrick Stewart sarebbe pronto a tornare nella saga di fantascienza(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 18:30:00 GMT)

Nuove serie tv e miniserie legate a STAR TREK per i CBS Studios grazie all'accordo con Alex Kurtzman : I fan di Star Trek possono gioire, l'universo televisivo della saga è pronto per espandersi ulteriormente. Reduci dal successo di Star Trek: Discovery su CBS All Access e nel resto del mondo su Netflix, i CBS Television Studios che producono la serie tv hanno deciso di fare le cose in grande e pensano di aumentare il volume di produzioni legate a Star Trek nel giro dei prossimi anni.Alex Kurtzman creatore e produttore della prima stagione ...

STAR TREK : Bridge Crew : disponibile il DLC The Next Generation su PS4 : Gioite fan di Star Trek, è infatti disponibile da oggi il nuovo DLC The Next Generation per Star Trek: Bridge Crew, che vi permetterà di salire sul ponte della famosa U.S.S. Enterprise NCC-1701-D.Come riporta Gamingbolt il DLC è ora disponibile soltanto per la versione PS4 del titolo VR, e in aggiunta grazie ad un aggiornamento non sarà più obbligatorio usare il VR per godersi questa espansione. Questo vuol dire che potrete sventare la minaccia ...

STAR Wars avrà il suo parco tematico (e forse anche STAR Trek) : Le due più grandi franchise di fantascienza del mondo cinematografico e televisivo, Star Wars e Star Trek, si apprestano a far diventare realtà i loro universi fittizi, in forma di parchi tematici. Per quanto riguarda Star Wars i progetti per realizzare delle aree dedicate alla saga all’interno dei parchi di divertimento Disney erano nell’aria da tempo, ma solo in questi giorni la casa di Topolino ha ufficializzato le date entro le ...

STAR TREK Bridge Crew : l'espansione The Next Generation è ora disponibile per PS4 e PS VR : Siete ansiosi di tornare al vostro posto sul ponte di comando per continuare a esplorare la galassia di Star Trek? Ubisoft ha pubblicato oggi l'espansione The Next Generation per Star Trek: Bridge Crew, il titolo per PS4 e PS VR giocabile sia con il visore che senza.Il DLC sarà disponibile anche per PC dal 21 luglio per tutti gli utenti VR in possesso di HTC Vive, Oculus Rift e Windows Mixed Reality, ma anche per i giocatori non dotati di visori ...

L’espansione STAR TREK : Bridge Crew – The Next Generation è ora disponibile : Ubisoft annuncia che Star Trek: Bridge Crew – The Next Generation, la nuova espansione di Star Trek: Bridge Crew, è ora disponibile per PlayStation VR e PlayStation 4, giocabile sia con il visore VR che senza. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. Star Trek: Bridge Crew si espande con The Next Generation Sarà disponibile anche per PC dal 21 luglio per tutti gli ...

STAR TREK Bridge Crew : in arrivo un nuovo DLC : Ubisoft e Red Storm Entertainment hanno annunciato che presto arriverà un nuovo DLC dedicato a Star Trek: Bridge Crew. Come possiamo leggere su Polygon, il DLC introdurrà la mitica Enterprise (NCC-1701D) e permetterà di combattere i Borg e i Romulani. Ecco quanto dichiarato da Hunter Janes (designer del titolo) tramite il PlayStation Blog:"Abbiamo aggiunto il ponte dell'Enterprise (NCC-1701D) e ribilanciato il gioco, abbiamo sostituito la ...

STAR TREK : DISCOVERY - Una featurette ci porta sul set della stagione 2! : La seconda stagione di STAR TREK: DISCOVERY sta pian piano prendendo vita a Toronto. Per avere un idea di quello che andremo a vedere, CBS ha rilasciato una featurette davvero interessante direttamente dal set, che ci da' qualche indizio su quello che potremo aspettarci dai nuovi episodi. Se volete vedere il video, continuate la lettura.ARTICOLI CORRELATI: STAR TREK: DISCOVERY - Jonathan Frakes di nuovo in cabina di regia per la stagione 2! Il ...

STAR TREK - confermata la prima regista donna della saga : Seguendo vari annunci sullo sviluppo del franchise di fantascienza sul grande schermo, la Paramount ha annunciato un grande passo in avanti per il reboot di Star Trek con l’assunzione di S.J. Clarkson per la regia del quarto capitolo, secondo Variety. Il futuro del franchise è stato messo in discussione nei due anni successivi all’uscita di […] L'articolo Star Trek, confermata la prima regista donna della saga proviene da ...

J.J. Abrams annuncia un nuovo sequel di Cloverfield e conferma altri due STAR Trek : ... e sarà un film destinato alla sala cinematografica e non - nemmeno questo - alle piattaforme di streaming. Come sarà anche per i due ulteriori capitoli della saga di Star Trek promessi dalla ...