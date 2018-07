Star Citizen | rilasciata la versione alpha 3 2 per i backer La campagna single player

Star Citizen : il nuovo video di Squadron 42 ci mostra armi - alieni e altro : Cloud Imperium Games ha rilasciato un nuovo video incentrato sulla campagna per giocatore singolo di Star Citizen, Squadron 42.Il video è relativamente breve, ma mostra ciò che i team dietro al gioco stanno facendo per migliorare la tecnologia, essendo alcuni aspetti del gioco, come le animazioni o la distruzione davvero spettacolari. Il filmato, riportato da Dualshockers,fornisce anche un'occhiata alla principale minaccia aliena del gioco, il ...

Il nuovo video di Star Citizen mostra il "Group System". La campagna crowdfunding supera 188 milioni di dollari : Cloud Imperium Games ha rilasciato un nuovo video dedicato al suo atteso simulatore spaziale Star Citizen.Come riporta Dualshockers, il video della serie "Around the Verse" mostra principalmente il nuovo "Group System" che permetterà ai giocatori di eseguire attività insieme, dai salti quantici alle missioni.Oltre a questo, possiamo vedere altri dettagli relativi allo sviluppo, come nuove tracce audio progettate per navi abbandonate, nuove armi, ...

E3 2018 : Star Citizen si mostra in un nuovo trailer sul palco del PC Gaming Show : Nel corso del PC Gaming Show che si è tenuto questa notte, Star Citizen è stato tra i protagonisti dell'evento con un nuovo trailer che ha anticipato le novità dell'update 3.2 in arrivo per l'alpha del gioco.Come riporta PCGamesN, il trailer si concentra tanto sul gameplay navale che su quello a piedi, con alcune sequenze interamente dedicate al comparto sparatutto del titolo sviluppato da Cloud Imperium Games. Non è chiaro al momento quando la ...

Star Citizen supera i 187 milioni di dollari : Star Citizen continua lo sviluppo e di pari passo aumentano i fondi racimolati con il crowdfunding, riporta Dualshockers.Come possiamo infatti vedere, sono stati superati a 187 milioni di dollari raccolti mentre lo sviluppo procede verso la versione ALpha 3.2.di seguito riportiamo un interessante video che riporta tutti gli aggiornamenti di questa nuova versione, con tanto di commento da parte del designer Kirk Tome e dell'ingegnere Mark Abent, ...

Star Citizen : Cloud Imperium risponde alle critiche sul pack da 27mila dollari : Pochi giorni fa Cloud Imperium ha pubblicato in nuovo pack per l'attesissimo Star Citizen, pacchetto che permette di ottenere tutte le navi presenti dal gioco, riporta VG247.Ebbene tutto sembrerebbe più che normale, se non fosse per il prezzo al quale è proposto il pack in questione: stiamo parlando di 27.000 dollari.Per il momento il pacchetti è disponibile all'acquisto solo per coloro che hanno investito almeno 1000 dollari in Star Citizen, ma ...

Star Citizen : un nuovo pacchetto sblocca tutte le navi del gioco per "soli" 27 mila dollari : Cloud Imperium Games ha recentemente presentato il Legatus Pack per Star Citizen, un pacchetto dedicato ai finanziatori che permette, a chi lo acquista, di ottenere istantaneamente tutte le navi del gioco, inclusi gli optional. L'offerta è estremamente allettante sopratutto per gli appassionati del titolo, se non fosse che propone un prezzo d'acquisto leggermente superiore ai canonici 70€ a cui l'industria dei videogiochi ci ha ...

Star Citizen : un nuovo pacchetto sblocca tutte le navi del gioco per soli 27 mila dollari : Cloud Imperium Games ha recentemente presentato il Legatus Pack per Star Citizen, un pacchetto dedicato ai finanziatori che permette, a chi lo acquista, di ottenere istantaneamente tutte le navi del gioco, inclusi gli optional. L'offerta è estremamente allettante sopratutto per gli appassionati del titolo, se non fosse che propone un prezzo d'acquisto leggermente superiore ai canonici 70€ a cui l'industria dei videogiochi ci ha ...

Star Citizen : pubblicati sei minuti di video gameplay dell'ultima versione del gioco : IGN condivide un nuovo video gameplay nel quale possiamo dare tutti un'occhiata all'ultimissima versione del gioco.Nel video possiamo osservare lo svolgimento di una missione piuttosto lineare, la quale richiede di rintracciare una cassa. La cosa che salta subito all'occhio è la qualità grafica, davvero elevata.Star Citizen, non serve neanche dirlo, è naturalmente ancora in sviluppo con Cloud Imperium che ha pianificato una nuova versione, la ...

L'Hercules Starlifter protagonista del nuovo video di Star Citizen : Star Citizen continua a crescere dopo l'uscita dell'Alpha 3.1 e Cloud Imperium Games ha rilasciato un nuovo video della serie Around the Verse.Come riportato da Dualshockers, il video introduce una nuova serie di navi, L'Hercules Starlifter di Crusader Industries, che arriverà in tre varianti, civile, militare e da combattimento. Inoltre, Star Citizen ha superato un altro traguardo importante nella campagna crowdfunding, ad oggi si contano oltre ...

Oltre due milioni di giocatori per Star Citizen - in programma la versione 3.3.0 nel terzo trimestre del 2018 : Tra le altre caratteristiche, questa versione verrà fornita con Environmental Blending Shader, Network Entity Streaming, Object Container Streaming, FoIP Integration, Cloud Tech e miglioramenti delle ...