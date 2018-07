Staminali umane riparano il cuore infartuato nelle scimmie

Stampata la prima cornea in 3D - ottenuta con Staminali umane : È pronta la prima cornea Stampata in 3D, ottenuta con uno speciale bio-inchiostro fatto di cellule staminali umane e sostanza aggreganti. Ottenuto nell'università britannica di Newcastle e pubblicato sulla rivista Experimental Eye Research, il risultato è un prototipo, come rilevano gli autori della ricerca, Abigail Isaacson, Stephen Swioklo e Che Connon.Adesso l'iter scientifico prevede un periodo di test: sarà ...