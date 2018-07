Staffetta Italia 4x400 ‘di colore’ Saviano-Renzi “risposta a razzismo di Salvini”

Giochi Mediterraneo : Pd elogia le atlete nere vincitrici per l'Italia nella Staffetta 4x400. Ma la Lega attacca : 'Razzisti veri' : Il Pd e Roberto Saviano elogiano le atlete nere che hanno vinto ai Giochi del Mediterraneo per l'Italia la medaglia d'oro nella staffetta 4x400, rilanciando l'immagine delle quattro, immortalate al ...

L’Italia ha il suo oro nero! Dai Giochi del Mediterraneo uno splendido spot per l’integrazione : la ‘Staffetta total black’ è Tricolore : L’Italia domina i Giochi del Mediterraneo con 156 medaglie. Spicca quella della staffetta 4×4000, vinta da 4 atlete nere: uno splendido spot di integrazione positiva che arriva grazie allo sport Cosa arriva dal Mar Mediterraneo? Se rivolgessimo questa domanda alla maggior parte degli italiani, viste le notizie che si apprendono ogni giorno, le risposte sarebbero più o meno le stesse: “immigrati”, “neri”, “barconi”. E se vi ...

Vincono l’oro nella Staffetta e la loro impresa diventa virale. I social : “Prima le italiane” - “Realtà 1 - Pontida 0” : Le ragazze della 4×400 si sono aggiudicate la medaglia d’oro nei Giochi del Mediterraneo. Mariabenedicta Chigbolu, Ayomide Folorunso, Raffaella Lukundo e Libania Grenot hanno chiuso col tempo di 3:28:08 e la foto della loro vittoria è stata diffusa migliaia di volte sui social. “Non lo dite a Salvini e Fontana”, “Questa è la risposta a Pontida”, “Prime le italiane“, “Questa è l’italia ...

Giovani - vincenti e italianissime. La Staffetta 4x400 "multiculturale" conquista i social. Saviano : "Risposta a Pontida" : Una vittoria sportiva è un trionfo che dovrebbe rimanere entri i suoi confini, ma ci sono trionfi che diventano simbolici nel contesto storico in cui avvengono. Capita allora che una medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona diventi materia politica. Sorridenti, dopo il traguardo, Maria Benedicta Chigbolu, Ayomide Folorunso, Raphaela Lukudo e la campionessa europea Libania Grenot si godono la vittoria, mentre i social ...

