STAFFETTA ITALIA 4X400 ‘DI COLORE’ Salvini contro Saviano | “bravissime le abbraccerò!

#Primaleitaliane : la STAFFETTA 4 400 scatena i social : Il bersaglio è il ministro dell'Interno Matteo Salvini e la sua politica sull'immigrazione. A volte l'ironia dice molto più di qualche risposta al veleno. Parlano e scrivono Roberto Saviano e Matteo ...

Le atlete della STAFFETTA 4×400 non sono la risposta a Pontida. Sono l’Italia : Il presunto “Paese reale”, quello che vorrebbe il “buon senso al governo” come recitava uno degli slogan dell’usuale raduno leghista di Pontida, non è mai stato così lontano dalla realtà. Il primo è infatti una costruzione ingannevole di ciò che ci circonda, costellato di allarmi che non esistono, disagi sovradimensionati e soprattutto di falsi nemici. L’altro è rappresentato dalle belle facce della staffetta azzurra 4×400, medaglia d’oro ...

Giochi Mediterraneo : Pd elogia le atlete nere vincitrici per l'Italia nella STAFFETTA 4x400. Ma la Lega attacca : 'Razzisti veri' : Il Pd e Roberto Saviano elogiano le atlete nere che hanno vinto ai Giochi del Mediterraneo per l'Italia la medaglia d'oro nella staffetta 4x400, rilanciando l'immagine delle quattro, immortalate al ...

STAFFETTA ITALIA 4x400 ‘di colore’/ Saviano-Renzi “risposta a razzismo di Salvini” : Meloni “strumentalizzate” : Oro all'Italia nella Staffetta 4x400 femminile: le 4 ragazze "di colore" scatenano i social. Saviano-Renzi, "risposta a Italia razzista di Pontida e Salvini". Meloni, "strumentalizzate"(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 11:56:00 GMT)

Giochi Mediterraneo : Pd elogia le atlete nere vincitrici per l'Italia della medaglia d'oro nella STAFFETTA 4x400. Ma la Lega attacca : '... : Il Pd e Roberto Saviano elogiano le atlete nere che hanno vinto ai Giochi del Mediterraneo per l'Italia la medaglia d'oro nella staffetta 4x400. Ma la Lega polemizza, accusandoli di essere loro i veri ...

L’Italia ha il suo oro nero! Dai Giochi del Mediterraneo uno splendido spot per l’integrazione : la ‘STAFFETTA total black’ è Tricolore : L’Italia domina i Giochi del Mediterraneo con 156 medaglie. Spicca quella della staffetta 4×4000, vinta da 4 atlete nere: uno splendido spot di integrazione positiva che arriva grazie allo sport Cosa arriva dal Mar Mediterraneo? Se rivolgessimo questa domanda alla maggior parte degli italiani, viste le notizie che si apprendono ogni giorno, le risposte sarebbero più o meno le stesse: “immigrati”, “neri”, “barconi”. E se vi ...

L'oro della STAFFETTA azzurra diventa virale : "Prima le italiane" : Milano , askanews, - La medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo della squadra di staffetta femminile italiana 4x400 è diventata un simbolo. Una vittoria che ha acquistato un valore che va oltre ...

Social scatenati per la STAFFETTA italiana 4x400 : "La risposta a Pontida" : Da Saviano in giù, l'esaltazione della foto delle atlete che hanno vinto l'oro ai Giochi del Mediterraneo

Atletica - la foto della STAFFETTA d'oro è virale : 'Prima le italiane' - : Maria Benedicta Chigbolu, Ayomide Folorunso, Raphaela Lukudo e Libania Grenot sono le quattro ragazze italiane salite sul gradino più alto del podio ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona. La loro ...

Atletica - la foto della STAFFETTA d’oro è virale : "Prima le italiane" : Atletica, la foto della staffetta d’oro è virale: "Prima le italiane" Maria Benedicta Chigbolu, Ayomide Folorunso, Raphaela Lukudo e Libania Grenot sono le quattro ragazze italiane salite sul gradino più alto del podio ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona. La loro foto ha fatto il giro dei social come simbolo di ...

Vincono l’oro nella STAFFETTA e la loro impresa diventa virale. I social : “Prima le italiane” - “Realtà 1 - Pontida 0” : Le ragazze della 4×400 si sono aggiudicate la medaglia d’oro nei Giochi del Mediterraneo. Mariabenedicta Chigbolu, Ayomide Folorunso, Raffaella Lukundo e Libania Grenot hanno chiuso col tempo di 3:28:08 e la foto della loro vittoria è stata diffusa migliaia di volte sui social. “Non lo dite a Salvini e Fontana”, “Questa è la risposta a Pontida”, “Prime le italiane“, “Questa è l’italia ...

STAFFETTA d'oro - la foto simbolo dell'Italia "vincente e multiculturale" : La "risposta a Pontida" (Saviano dixit) arriva dalla vittoria della Staffetta 4x400 italiana, che si porta a casa la medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona. La...

Giovani - vincenti e italianissime. La STAFFETTA 4x400 "multiculturale" conquista i social. Saviano : "Risposta a Pontida" : Una vittoria sportiva è un trionfo che dovrebbe rimanere entri i suoi confini, ma ci sono trionfi che diventano simbolici nel contesto storico in cui avvengono. Capita allora che una medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona diventi materia politica. Sorridenti, dopo il traguardo, Maria Benedicta Chigbolu, Ayomide Folorunso, Raphaela Lukudo e la campionessa europea Libania Grenot si godono la vittoria, mentre i social ...

La STAFFETTA azzurra 4x400 scatena i social 'Sono loro la risposta italiana a Pontida' : Non solo hanno vinto una medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona, allungando il medagliere italiano a quota 156 , 56 ori, 55 argenti, 45 bronzi, , ma sono anche diventate un simbolo ...