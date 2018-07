Spread in rialzo oltre quota 240 Piazza Affari in calo con le altre Borse europee

Spread Btp-Bund - lieve rialzo a 250 punti : ANSA, - ROMA, 28 GIU - Spread in lieve rialzo all'avvio di seduta. Il differenziale Btp Bund segna 250 punti contro i 248 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano è pari al 2,81%.

Spread Btp-Bund - lieve rialzo a 255 punti : ANSA, - ROMA, 27 GIU - Spread in lieve rialzo all'avvio di seduta. Il differenziale Btp/Bund poco dopo le 8.00 segna 255,2 punti contro i 254 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale ...

Spread Btp chiude in rialzo a 254 punti : ANSA, - ROMA, 26 GIU - Spread in lieve calo all'avvio di seduta. Il differenziale Btp Bund segna 254 punti contro i 249 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano è pari al 2,88%.

Spread Btp chiude in rialzo a 254 punti : ANSA, - ROMA, 26 GIU - Spread in lieve calo all'avvio di seduta. Il differenziale Btp Bund segna 254 punti contro i 249 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano è pari al 2,88%. 26 ...

Spread Btp chiude in rialzo a 249 : ANSA, - ROMA, 25 GIU - Chiusura in rialzo per lo Spread tra Btp e Bund, che segna 249 punti base contro i 235 di venerdì, tornando ai livelli d'inizio giugno che risentivano delle forti tensioni ...

Spread Btp apre in rialzo a 242 punti : ANSA, - ROMA, 25 GIU - Avvio di giornata in rialzo per lo Spread tra Btp e Bund che segna 242 punti contro i 235 della chiusura di venerdì. Il rendimento del titolo decennale italiano sale a 2,74%.

Spread Btp chiude in rialzo a 238 punti : ANSA, - ROMA, 21 GIU - Lo Spread tra Btp e Bund chiude in netto rialzo a 238 punti base, dai 216 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale del Tesoro è al 2,717%. 21 giugno 2018 Diventa fan ...

Spread Btp Bund in rialzo a 220 punti : ANSA, - ROMA, 19 GIU - Apertura in rialzo per lo Spread fra Btp e Bund tedesco che segna 220 punti contro i 216 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari al 2,57%. 19 ...

Borsa - Milano volatile -0 - 2% - Ue in lieve rialzo - Spread giù a 224 : Roma, 15 giu. , askanews, Scambi mattutini con una certa volatilità alla Borsa di Milano, dove dopo un avvio di seduta in flebile rialzo l'indice Ftse-Mib scivola al meno 0,23 per cento. Ieri l'indice ...

Borsa - Milano prosegue in lieve rialzo +0 - 21% e Spread cala a 229 : Roma, 12 giu. , askanews, Continuano a moderarsi le tensioni sull'Italia, con la Borsa di Milano che dopo il forte rimbalzo di ieri mantiene una dinamica moderatamente positiva, mentre i tassi di ...

Borse Ue in netto rialzo - Spread in calo : 9.35 Apertura positiva sui principali listini europe. A Piazza Affari il Mib seqna un netto rialzo: +2,01% a 21.786 punti. Francoforte +0,6%, Parigi +0,28%,Londra +0,3%. Avvio di settimana in forte ribasso per lo spread tra Btp e Bund che si porta a quota 238 punti, dopo aver chiuso la settimana precedente a 260 punti. Il rendimento è del 2,86%. Euro in crescita sui mercati valutari: la moneta unica è scambiata a 1,180 dollari e a 129,91 yen.

Piazza Affari apre in forte rialzo e Spread in calo : Roma, 11 giu. , askanews, Apertura in forte rialzo quest'oggi per Piazza Affari, con l'Ftse Mib che guadagna il 2,11%, a 21.806 punti. Avvio in forte ribasso per lo spread tra Btp e Bund che si porta ...

Spread in rialzo - giù i bancari Milano maglia nera : Mercati. Tanti i temi caldi di questa seduta, dalla politica commerciale degli Usa, alla politica monetaria delle banche centrali fino alle proposte economiche del nuovo governo italiano. I mercati soffrono, ma è soprattutto Piazza Affari ad accusare la perdita maggiore -1,89%, nella ...

Rossi - Bankitalia - : rialzo Spread non è causato da demoniaca speculazione - gestori si coprono da rischio uscita euro : ... poco sotto i picchi toccati il 29 maggio prima della risoluzione della crisi politica. "L'aumento dello spread non è frutto di una demoniaca e misteriosa manovra da parte di pochi speculatori - ha ...