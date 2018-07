“Spiagge plastic free” | il WWF Sicilia Nord Occidentale organizza una giornata ecologica

meteoweb.eu

: Favignana, dal museo alle spiagge: via al nuovo progetto Plastic. - tvio2 : Favignana, dal museo alle spiagge: via al nuovo progetto Plastic. - evelynb75 : Dalla pulizia di spazi verdi pubblici e di alcune spiagge ad aperitivi senza plastica monouso. #Greenpeace lancia l… - vivo_green : Dalla pulizia di spazi verdi pubblici e di alcune spiagge ad aperitivi e picnic senza plastica monouso. Greenpeace… -

(Di lunedì 2 luglio 2018) Dopo lo straordinario successo di Trappeto e Aspra, il WWForganizzerà unanel quadro delle iniziative del WWF Italia denominatea Magaggiari, la spiaggia al confine tra i comuni di Cinisi e Terrasini. In particolare i rifiuti verranno prelevati dalla battigia anche tramite kayak per arrivare in punti difficilmente accessibili da terraferma. Lasi svolgerà Venerdì 06 Luglio 2018 nella spiaggia “MAGAGGIARI” del Comune di Cinisi, la manifestazione avrà inizio alle ore 8:30 e fine alle ore: 13:30 e prevede: • La sistemazione e l’esposizione di alcuni tabelloni del WWFsullaa, sulle tartarughe, sulle cicche abbandonate e sulla posidonia, pianta (non alga) che arricchisce anche queste coste proteggendole, anche se parzialmente, dall’erosione costiera. • Allestimento di un ...