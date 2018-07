Spettacolo | malore cardiaco e ricovero per Toto Cutugno | fan in ansia

sportfair

(Di lunedì 2 luglio 2018) Toto Cutugno spaventa i suoi fan, per il noto cantante costretto ad annullare alcune tappe del suo tour tiene col fiato sospeso i propri fan. Eric Vanbrabant, assessore alla cultura del paesino belga dove si sarebbe dovuto esibire, ha parlato di malore per il cantante, il quale sarebbe stato ricoverato all'ospedale di Liegi. Le condizioni del cantante, secondo le prime indiscrezioni, sarebbero stabili e non particolarmente preoccupanti. Ovviamente però si attendono comunicati ufficiali per dar certezza delle condizioni di Toto Cutugno.