Spesometro | slitta la scadenza Senza coperture decreto svuotato Il niet del Tesoro al

Decreto Dignità - le novità di Di Maio/ Jobs Act M5s : slitta fattura elettronica - no Spesometro e i contratti.. : Decreto Dignità, tutte le novità del Ministro Luigi Di Maio: domani in CdM il mini Jobs Act M5s. slitta fattura elettronica, no redditometro e spesometro: e sui contratti a termine...(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 11:50:00 GMT)