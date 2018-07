Spazio | l’ESA invita i rappresentanti della stampa agli incontri interattivi a Farnborough

Spazio : un ultimo sguardo al satellite Aeolus dell’ESA per lo studio dei venti : Con a bordo un’innovativa tecnologia laser per misurare i venti globali, il satellite Aeolus dell’ESA sarà presto spedito in Guyana francese per il lancio. È la prima volta che la tecnologia laser UV viene usata per misurazioni derivate dallo Spazio. I rappresentanti della stampa sono invitati a vedere, il 5 giugno 2018, questo straordinario satellite nella camera pulita dello stabilimento Airbus Defence and Space di Tolosa, ...