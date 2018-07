Spazio | Cina | “Entro il 2030 lanciatori super potenti per battere la Nasa”

meteoweb.eu

(Di lunedì 2 luglio 2018) Entro illasvilupperà vettori spaziali piùdi quelli attualmente utilizzati dalla Nasa. E’ la previsione rivelata durante un discorso pubblico all’Universita’ Tsinghua, una delle piu’ prestigiose del Paese, da un accademico dell’Accademia di Ingegneria e capo progetto dell’Accademia della Tecnologia per i Veicoli di Lancio, Long Lehao, citato dall’agenzia Xinhua. Il vettore Long-March 9, in fase di sviluppo, sara’ in grado di trasportare in orbita carichi fino a 140 tonnellate, molto piu’ di quanto riesca a fare oggi il lanciatore pesante Ariane-5 sviluppato da Airbus per l’Agenzia spaziale europea nel decennio scorso, in grado di portare in orbita fino a venti tonnellate, o il Falcon Heavy sviluppato dal Elon Musk, il patron di Tesla. In base alle cifre fornite dall’accademico, il Long March-9 ...