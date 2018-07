Sony già al lavoro su un nuovo Xperia con Snapdragon 855 e ben 8 GB di RAM?

Sony : le azioni del gigante giapponese scendono dopo l'inghippo con Fortnite : Chi lo avrebbe mai detto che un videogioco solo sarebbe riuscito a far oscillare le azioni in borsa di un colosso come Sony.Ebbene come possiamo apprendere da CNBC, se giochiamo a Fortnite su PlayStaiton non potremo portare i nostri progressi su altre piattaforme, per cui se faremo l'accesso allo stesso account su Nintendo Switch riceveremo un messaggio di errore.La folta community del gioco si è dunque rivolta a media e forum riversando il ...

Sony annuncia Ghost Giant per Playstation VR : Dopo Twin Mirror e Tetris Effect, Sony svela l’arrivo di Ghost Giant per Playstation VR, sviluppato da Zoink. Zoink e Sony annunciano Ghost Giant Realizzato dagli autori del recente platform Fe, Ghost Giant ci porta in un mondo popolato da strane creature con grafica cartoonesca, nei panni di un gigante invisibile. Grazie ai controller di movimento, è possibile muovere le mani virtuali per afferrare animali e ...

Già con l’aggiornamento di giugno i Sony Xperia XZ1 - XZ1 Compact e XZ Premium : Si riaffacciano sulla scena i Sony Xperia XZ1, Xperia XZ1 Compact e Xperia XZ Premium, apparentemente silenti, e che invece preferiscono i fatti alle parole spese al vento. Possiamo per caso dare torto al colosso nipponico? Ormai di bei discorsi ne è pieno il mondo, cui puntualmente corrisponde un ritardo per questo o quel motivo, ed una successiva promessa di un'iterazione software maggiormente ottimizzata, che spesso e volentieri finisce con ...

Google Lens pianifica l’espansione - ed è già integrato nell’app fotocamera di Sony Xperia XZ2 - XZ2 Compact e XZ2 Premium : Tramite un aggiornamento all'app Google di queste ore, Sony ha già mandato a regime Google Lens sulla fotocamera stock della più recente linea di flagship L'articolo Google Lens pianifica l’espansione, ed è già integrato nell’app fotocamera di Sony Xperia XZ2, XZ2 Compact e XZ2 Premium proviene da TuttoAndroid.

Giglio Group festeggia accordo con Newco11 - Sony - : Giglio Group festeggia in Borsa l'accordo con Sony. La divisione M-Three Sat Com della società italiana di e-commerce, che sta correndo sul Listino milanese con un rialzo del 3,46% , ha annunciato di ...

Sony è al lavoro sulla tecnologia AI camera per i futuri modelli Xperia : Sony, che di recente ha fatto mea culpa per la lentezza con cui si è mossa nel settore mobile, è decisa a porre rimedio ai propri errori ed è al lavoro sulla tecnologia di AI camera, che troverà applicazione concreta in futuri modelli Xperia. L'articolo Sony è al lavoro sulla tecnologia AI camera per i futuri modelli Xperia proviene da TuttoAndroid.

AMD Ryzen alla base della CPU di PS5? Sony starebbe lavorando con questa tecnologia : Secondo le ultime opinioni di analisti più o meno noti PS5 non arriverà sul mercato prima del 2020 ma intanto i rumor su ciò che potrebbe proporre la prossima generazione di console Sony non si fermano di certo. Secondo un report di Phoronix segnalato dai nostri colleghi del Digital Foundry, un programmatore PlayStation starebbe lavorando per "migliorare il supporto a Ryzen all'interno di un tool di sviluppo fondamentale". Il fatto è che nessun ...

Sony continuerà la produzione di cartucce per PS Vita in Giappone : Qualche giorno vi abbiamo parlato della decisione da parte di Sony di terminare la produzione di cartucce per PS Vita. Come riporta Gamingbolt sembra che questa decisione non valga per il territorio Giapponese, Sony ha confermato tramite Kotaku che le cartucce ( e quindi giochi in formato fisico) continueranno a essere prodotte in Giappone. La compagnia ha inoltre commentato circa i piani futuri per la portatile con un "Per il momento siamo ...

I Sony Xperia vivranno solo per accompagnare la tecnologia 5G : A seguito dei risultati deludenti nell'ultimo anno fiscale, Sony potrebbe decidere di ridurre drasticamente i suoi smartphone Xperia per favorire il 5G. L'articolo I Sony Xperia vivranno solo per accompagnare la tecnologia 5G proviene da TuttoAndroid.