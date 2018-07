Solo per vendetta Su Canale 20 il film di Roger Donaldson oggi | 2 luglio 2018

RIFORMA PENSIONI 2018/ Non Solo Quota 100 - continua la battaglia per gli esodati esclusi (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 2 luglio. La quattordicesima verrà erogata domani a 3,5 milioni di italiani. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 06:17:00 GMT)

"Bot e Btp Solo per gli italiani". È bufera sulla proposta di Siri : L'ultima idea del leghista Armando Siri, dice Renato Brunetta, "rischia di creare un'altra perdita di fiducia nell'Italia e una conseguente svendita dei nostri titoli di Stato". E riguarda i titoli di Stato e i Btp italiani.In una intervista concessa al Corriere della Sera, l'economista della Lega ha ipotizzato la possibilità di emettere dei titoli di Stato "riservati alle famiglie italiane". I Btp "speciali" avrebbero dei rendimenti più alti ...

Perché in Spagna - e non Solo - tutti vogliono studiare la matematica : Secondo Element AI, un laboratorio canadese, al mondo ci sono soltanto diecimila persone capaci di studiare l'intelligenza artificiale al livello più alto e risolvere i problemi più difficili. E se ...

Spread - il piano del sottosegretario alle Infrastrutture Siri per ridurlo : “Btp Solo per gli italiani con rendimenti più alti” : Emettere titoli di Stato “riservati a famiglie italiane” offrendo loro rendimenti più alti. Cosa che di per sé comporta evidentemente un aumento dei tassi di interesse medi pagati sul debito pubblico italiano e, di conseguenza, un allargamento del differenziale rispetto ai tassi dei Bund tedeschi (lo Spread). Ma è proprio questo il piano delineato in un’intervista al Corriere della Sera dal sottosegretario alle Infrastrutture ...

Migranti - il caso delle motovedette donate alla Libia per la guardia costiera è 'Solo propaganda' - la Marina smentisce : No grazie, è tutta propaganda. La Libia sembrava voler respingere l'offerta dell'Italia pronta a donare 12 motovedette per i salvataggi in mare e rifiutare la mossa del governo italiano che ...

NASTRI D'ARGENTO 2018/ Non Solo Dogman : quattro premi anche per Paolo Sorrentino con "Loro" : NASTRI D'ARGENTO 2018: triondo di Matteo Garrone che con "Dogman" porta a casa otto premi; riconoscimenti importanti anche per Loro di Paolo Sorrentino.(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 12:07:00 GMT)

Legittima difesa - è un dato di fatto : gli italiani oggi sparano. E non Solo per difendersi : Il primo del 2018 è stato Luca Traini: 28 anni, incensurato, testa rasata, vicino agli ambienti dell’estrema destra, all’inizio di febbraio semina il panico per le vie di Macerata sparando colpi di pistola dalla propria auto. Mira agli stranieri e ne ferisce sei. Pare che prima di essere fermato si sia ammantato di una bandiera tricolore e abbia fatto il saluto fascista. Negli interrogatori ha sostenuto di voler vendicare la morte di ...

Siri - Lega - : «Bot e Btp Solo alle famiglie per fermare lo spread» : Subito il «decreto dignità». E poi una super manovra per il 2019: flat tax più riforma della Fornero, più reddito di cittadinanza. Si può fare, dice il sottosegretario alle Infrastrutture, Armando ...

PosteMobile Solo per oggi a chi attiva su Web offre 1000 credit per chiamate e SMS e 10 Giga a 4 - 99 euro : Fino alla mezzanotte di oggi, domenica 1 luglio 2018, per le attivazioni da Web PosteMobile ha in promozione la CREAMI WOW a 4,99 euro al mese L'articolo PosteMobile solo per oggi a chi attiva su Web offre 1000 credit per chiamate e SMS e 10 Giga a 4,99 euro proviene da TuttoAndroid.

Migranti - sui porti è scontro tra Salvini e FicoDi Maio sul collega : "Parla Solo a titolo personale" : Intanto dal Viminale trapelano i motivi di "ordine pubblico" che hanno spinto Salvini a vietare l'ingresso alla nave di Open Arms,

Cessione Milan - l’affare l’ha fatto Solo Berlusconi : ricavi pazzeschi per il Gruppo Fininvest : Grazie alla Cessione del Milan a Yonghong Li, il Gruppo Fininvest ha chiuso il 2017 con un utile netto di 687.7 milioni Rocco Commisso spinge, Yonghong Li frena. Il Milan rischia di passare di proprietà ancora una volta a poco più di un anno di distanza dalla Cessione avvenuta tra Berlusconi e il broker cinese. Un affare che ha fatto sorridere solo ed esclusivamente il Cavaliere e la sua famiglia, che adesso si godono i benefici di ...

Mbappé - il Piccolo Obama che in Nazionale gioca Solo per beneficenza : Andranno tutti a «Premier de cordée», un'associazione che aiuta con lo sport i bambini in ospedale o affetti da handicap. Kylian Mbappé è nato a Parigi il 20 dicembre 1998 . Il padre è Wilfrid Mbappé ...

Beach Volley - Europeo Under 20 Anapa. Che Italia! Solo vittorie per gli azzurri che volano nella fase ad eliminazione diretta : Tre vittorie, un ottavo e un quarto di finale raggiunti per l’ItalBeach Under 20 che, ad Anapa, sta facendo sognare, pur tra mille patemi, nella penultima giornata del Campionato Europeo giovanile. Reka Orsi Toth e Chiara They sono nei quarti del torneo femminile e affronteranno le russe Bocharova/ Voronina, una delle coppie favoriote della vigilia per la vittoria. Cappio/Windisch, invece, fra poco scenderanno in campo per affrontare anche ...