Sole e caldo al Centro Sud | ma al nord ritornano i temporali

Portano i cani a fare una passeggiata sotto il Sole : gli animali muoiono di “troppo caldo” : Portano i cani a fare una passeggiata sotto il sole: gli animali muoiono di “troppo caldo” L’ente che in Regno Unito promuove il benessere degli animali (l’RSPCA) è stato costretto a pubblicare un messaggio ufficiale dopo aver ricevuto centinaia di chiamate in cui si faceva riferimento ad “animali lasciati in ambienti caldi”.Continua a leggere L’ente […] L'articolo Portano i cani a fare una passeggiata sotto il sole: gli ...

Portano i cani a fare una passeggiata sotto il Sole : gli animali muoiono di “troppo caldo” : L'ente che in Regno Unito promuove il benessere degli animali (l’RSPCA) è stato costretto a pubblicare un messaggio ufficiale dopo aver ricevuto centinaia di chiamate in cui si faceva riferimento ad “animali lasciati in ambienti caldi”.Continua a leggere

Caldo - Sole e abbronzatura : 10 consigli per l’estate : La tintarella è il sospirato obiettivo di ben 3 italiani su 4 (75%) che con l’arrivo del Caldo si espongono al sole per far assumere il colore ambrato alla pelle. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ con il repentino sbalzo termico che rischia però di avere pesanti effetti sulla salute soprattutto per le persone più a rischio come gli anziani ed i bambini che sono più soggetti ai colpi di calore. Con la potenza dei raggi solari ai ...

Meteo : in Lombardia sabato di Sole e caldo - domenica tornano le nuvole : Milano, 29 giu. (AdnKronos) - Persiste in Lombardia un flusso di correnti settentrionali in quota, associato al bordo orientale di uno stretto cuneo di alta pressione in estensione tra il Mediterraneo e l'Europa centrale. Condizione, questa, che determina tempo in prevalenza soleggiato con aumento d

Meteo Lombardia : persiste l’instabilità - ma weekend di Sole e caldo : Oggi e domani, sulla Lombardia, buon soleggiamento e temperature in graduale risalita con qualche isolato rovescio o temporale pomeridiano su Alpi e Prealpi. Queste le previsioni contenute nel bollettino Meteo diffuso da Arpa Lombardia per le prossime ore. Giovedì prossimo transita in quota di una massa d’aria più fresca che va ad addossarsi all’arco alpino orientale, i cui effetti sulla Lombardia si limitano, però, ad un aumento ...

Meteo - Sole e caldo in Liguria : arrivano i turisti - traffico in aumento : Weekend estivo in Liguria, dove sole e caldo la fanno da patroni e i turisti non si fanno attendere con un conseguente aumento del traffico automobilistico. Si è verificato qualche rallentamento sull’autostrada A26 che da Alessandria scende verso il bivio della A10 e traffico intenso sulla A7 da Milano a Genova e verso la A12 in direzione di Sestri Levante e La Spezia. Su questo tratto dopo le 10 c’è stato un incidente che ha ...

Maltempo - Italia divisa a metà nel giorno del Solstizio d’Estate : Sole e caldo al Nord - bombe d’acqua in Sicilia [DATI] : 1/4 ...

Meteo Italia LIVE : ultime ore di fresco instabilità al Centro/Sud - Domenica tornano Sole e caldo [MAPPE e DETTAGLI] : 1/22 ...

Weekend con il Sole : caldo africano in arrivo : Roma, 8 giu. , askanews, Domani e domenica 10 giugno buona parte delle regioni colpite dal maltempo dei giorni scorsi tireranno un sospiro di sollievo. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che da ...

Meteo : arriva un weekend con Sole e caldo - ma occhio ai temporali di calore : "Ci aspetta un fine settimana pienamente estivo sull'Italia grazie al temporaneo rinforzo dell'anticiclone afro-mediterraneo" " lo conferma il Meteorologo di 3bMeteo.com Edoardo Ferrara che spiega " "...

Previsioni Meteo - Giugno inizia con Sole e caldo ma attenzione al brusco peggioramento della prossima settimana : 1/22 ...

Sole e caldo - arriva l’estate : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Fino a giovedì, i temporali saranno piuttosto frequenti su molte regioni, poi dal primo giorno di giugno diventeranno via via più occasionali e relegati ai rilievi”. Il sito ilMeteo.it annuncia “condizioni di stabilità atmosferica per il primo weekend di giugno. La pressione infatti è prevista in aumento con il Sole che sarà prevalente su quasi tutte le regioni e le temperature tipicamente ...

Sole e caldo - arriva l’estate : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Fino a giovedì, i temporali saranno piuttosto frequenti su molte regioni, poi dal primo giorno di giugno diventeranno via via più occasionali e relegati ai rilievi”. Il sito ilMeteo.it annuncia “condizioni di stabilità atmosferica per il primo weekend di giugno. La pressione infatti è prevista in aumento con il Sole che sarà prevalente su quasi tutte le regioni e le temperature tipicamente ...

Sole e caldo - arriva l’estate : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Fino a giovedì, i temporali saranno piuttosto frequenti su molte regioni, poi dal primo giorno di giugno diventeranno via via più occasionali e relegati ai rilievi”. Il sito ilMeteo.it annuncia “condizioni di stabilità atmosferica per il primo weekend di giugno. La pressione infatti è prevista in aumento con il Sole che sarà prevalente su quasi tutte le regioni e le temperature tipicamente ...