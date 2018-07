Softball | Serie A1 | i risultati della nona giornata | quarta di ritorno Perdono una

Softball - Serie A1 : i risultati dell’ottava giornata - terza di ritorno. Bussolengo e Bollate ancora in marcia solitaria : Si è disputata nel weekend l’ottava giornata, terza del girone di ritorno, del campionato italiano di Serie A1 di Softball. A differenza della settimana scorsa, non si è verificata nessuna reale sorpresa per quanto riguarda l’alta classifica. Nel girone A, Bollate continua a marciare indisturbata e imbattuta (è a quota 16 vittorie e 0 sconfitte); nel girone B, Bussolengo ricomincia a marciare spedita dopo la prima sconfitta occorsa ...

Softball - Serie A1 : i risultati della settima giornata - seconda di ritorno. Nel Girone B Bussolengo perde l’imbattibilità - nel Girone A Bollate ancora imbattuta : Si è disputata nel weekend la settima giornata, seconda del Girone di ritorno, del campionato italiano di Serie A1 di Softball. Fa notizia la perdita dell’imbattibilità di Bussolengo, superata da Forlì nel secondo dei due match del fine settimana. Rischia parecchio anche Bollate, che si salva al penultimo inning del secondo match contro Collecchio. Di seguito i risultati dei due gironi: Girone A Nuoro-Saronno Una vittoria per parte nella ...

Softball – Serie A1 : Bollate e Bussolengo percorsi paralleli : Tutti i risultati del campionato italiano di Serie A1 e Serie B di Softball La domenica della quinta giornata di andata è simile al sabato. Dopo aver visto in campo solo il girone A, è sceso in campo solo il girone B. Così come aveva sorriso il Bollate, che aveva portato il proprio record sul 10-0, il sorriso arriva anche per il Bussolengo, che allunga il proprio record e il vantaggio sulle inseguitrici, tutte imepegnate a pareggiare. ...

Softball – Serie A1 al giro di boa : Un girone (A) interamente di sabato, l’altro (B) tutto di domenica: il programma della quinta e ultima giornata del girone di andata del massimo campionato di Softball è esattamente diviso a metà Sarà di sicuro una giornata che darà l’indirizzo definitivo alla corsa per i playoff. È vero che dopo queste 6 sfide mancheranno ancora 5 giornate del girone di ritorno e 6 dell’intergirone, per un totale di 22 partite per ognuna delle 12 squadre, ma, ...

Softball - Serie A1 2018 : Bollate e Bussolengo sempre a punteggio pieno - Forlì perde il passo : La Serie A1 di Softball vede ancora due squadre a punteggio pieno. Si tratta di Bollate e Bussolengo, prime rispettivamente nel girone A e in quello B. L’MKF non ha avuto problemi sul campo di Parma, vincendo per 5-1 e 4-0. Le lanciatrici Sarah Pauly e Greta Cecchetti sono state ancora una volta impressionanti, portando a casa 15 e 16 strikeout. Nella seconda partita, poi, sono bastate 4 valide alle lombarde per avere ragione delle ...

Softball - Serie A1 2018 : Bussolengo e Bollate ancora a punteggio pieno : Il terzo turno della Serie A1 di Softball è ancora nel segno di Bussolengo e Bollate, sempre a punteggio pieno. Le venete hanno sofferto sul campo di Castellana: nella prima sfida il punteggio è stato 3-0, al termine di una bella sfida in pedana tra Rachel Knapp e Morgan Melloh. La differenza, però, l’ha fatta Laura Vigna, che ha mandato a segno ben due punti. Ben altro discorso in gara-2, dove lo Specchiasol ha vinto per 12-6. Ben 5 sono ...

Softball - Serie A1 2018 : Bussolengo e Bollate restano le uniche a punteggio pieno : Bollate e Bussolengo continuano a guardare tutte dall’alto nei rispettivi gironi. Dopo la seconda giornata di Serie A1 2018 sono infatti le uniche compagini a punteggio pieno. Analizzando i risultati di questo secondo turno registriamo l’ottima doppietta della Sestese. Le toscane regolano il Montegranaro Softball con i punteggi di 3-1 e 3-2. Dopo aver controllato gara-1 passando in vantaggio sin da subito, le padrone di casa ...