Social scatenati dopo la simulazione da Oscar di Neymar | l’ironia del web impazza

Social scatenati per la staffetta italiana 4x400 : "La risposta a Pontida" : Da Saviano in giù, l'esaltazione della foto delle atlete che hanno vinto l'oro ai Giochi del Mediterraneo

Milinkovic-Savic strizza l'occhio alla Juventus sui Social : tifosi scatenati : ROMA - Senza calcio giocato e con l' Italia fuori dai Mondiali non resta resta che il calciomercato per curare l'astinenza dal pallone e dalle emozioni che regala. E in tempi 'social' come quelli di ...

Grande Fratello - la prima dedica Social di Lucia è per Filippo : fan scatenati : Spente le luci della casa del Grande Fratello e della ribalta saranno la quotidianità e la vita fuori a mettere alla prova la storia d'amore tra Lucia Orlando e Filippo Contri. In molti si...

Sul palco c'è Dua Lipa - ma parte la pubblicità : Social scatenati contro Mediaset : Era uno dei momenti più attesi della finale di Champions League , ma gli spettatori di Canale 5 lo hanno perso. Lo show di Dua Lipa , popstar del momento e voce di hit come 'New rules' e 'No Lie' , ...

Modella e… surfista : Alexis Ren è irresistibile - scatti scatenati sui Social! [GALLERY] : Alexis Ren esplosiva e seducente sui social: una gallery da mozzare il fiato con le foto più belle dell’attraente Modella e surfista Atteggiamento seducente e fisico mozzafiato, Alexis Ren è una Modella 21enne che fa impazzire i suoi 12,4 milioni di follower su Instagram con le su foto bollenti e sensuali. Sportivissima, Alexis non è solo una Modella, ma anche una surfista. Nata in California, ma di origini croate e tedesche, Alexis Ren è ...

Chelsy Davy - l'ex di Harry al Royal Wedding : Social scatenati : Chelsy Davy regina dei social network per un giorno. l'ex fidanzata del Principe Harry ha attirato moltissime ironie social nel giorno del Royal Wedding , per via di alcune sue immagini pubblicate ...