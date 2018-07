Sky Sport | dal 2 luglio 2018 | i nuovi canali Football | Arena | Golf | NBA e Serie A

Sky Sport : dal 2 luglio - i nuovi canali Arena - Football - NBA e Golf : Oggi, lunedì 2 luglio 2018, ha avuto inizio il nuovo corso di Sky Sport con un bouquet di nuovi canali e riconferme.Sul canale 200, oggi, si è acceso il nuovo Sky Sport 24, il canale all-news Sportivo di Sky che festeggia i dieci anni con un cambiamento anche per quanto concerne la veste grafica.prosegui la letturaSky Sport: dal 2 luglio, i nuovi canali Arena, Football, NBA e Golf pubblicato su TVBlog.it 02 luglio 2018 13:28.

2 Luglio 2018 - Nasce il nuovo Sky Sport con 9 canali dedicati e grandi novità. : 2 Luglio 2018. È una data storica storica per Sky. Nasce il nuovo Sky Sport, nuovo davvero in tutto. nuovo a partire dai nomi dei nostri canali. Perché i canali rappresentano le cose che amiamo: lo Sport, anzi gli Sport, e i loro protagonisti. Da lunedì ci sar&...

Argentina 1978 : il Mondiale desaparecido di Matteo Marani su Sky Sport Football : Si accende il nuovo canale Sky Sport Football (ch. 202) e il primo appuntamento è con la nuova produzione originale “Argentina 1978: il Mondiale desaparecido”, un’inchiesta di “Storie di Matteo Marani” (lunedì 2 luglio, or...

Tennis - Wimbledon 2018 in diretta esclusiva su Sky Sport HD con 6 canali dedicati : Comincia sui campi in erba dell'All England Club di Londra (diretta Sky Sport) il major più atteso dell'anno, Wimbledon. In campo tutti i migliori, con Roger Federer che difende il titolo conquistato lo scorso anno, l'ottavo e il primo dopo cinque anni di asti...

F1 Austria 2018 - Gara - Diretta Esclusiva su Sky Sport 1 HD. Differita TV8 : Una bella Mercedes (Diretta Esclusiva su Sky Sport 1 HD. Differita TV8) con un sorprendente Valtteri Bottas e un Sebastian Vettel incauto in Q2 tanto da perdere tre posizioni per non aver visto la Renault di Sainz. Qualifiche del Gran Premio d'Austria illuminate dalle Stelle d'Argento che vedono il sussulto della seconda guida finlandese particolarmente a suo agio sul circuito incastonato tra le Alpi. Subito dietro l'onnipresente Lewis Hamilton ...

MotoGP Olanda 2018 - Gara - Diretta Esclusiva Sky Sport MotoGP HD e differita Tv8 : Se Marc Marquez (Diretta Esclusiva Sky Sport MotoGP HD e differita Tv8) può sorridere, per Valentino Rossi ce n'è abbastanza per essere soddisfatti e fiducioso per la Gara. Eccola qui l'estrema sintesi delle qualifiche del Gran Premio della MotoGP ad Assen in Olanda, dove il leader del Mondiale ha messo tutti in riga con la sua super Honda. Vicino allo spagnolo Cal Crutcholow che scatterà dalla seconda posizione affianco ad ...

Nasce il nuovo Sky Sport : il vestito migliore per la stagione migliore : ... Sky Sport NBA , con l'aggiunta della programmazione originale di NBA TV che si affianca alle nostre storiche ed inconfondibili voci, Sky Sport Golf , con appuntamento sui green di tutto il mondo, ...

F1 Austria 2018 - Qualifiche - Diretta Esclusiva su Sky Sport 1 HD. Differita TV8 : Un copione che si rivede, Lewis Hamilton davanti a tutti e gli altri a inseguire (Diretta Sky Sport 1 HD e Differita TV8). Il venerdì sul circuito Austriaco dello Spielberg è però solo in apparenza un ritorno al passato perché se è vero che il britannico leader del Mondiale ha chiuso in vetta le due sessioni di libere è evidente che la Ferrari, con Sebastian Vettel, è vicinissima e pronta a ...

MotoGP Olanda 2018 - Qualifiche - Diretta Esclusiva Sky Sport MotoGP HD e differita Tv8 : L'aria di Assen (Diretta Esclusiva Sky Sport MotoGP HD e differita Tv8)è sempre speciale e, anche se la gara ha perso qualcosa della sue esclusività dopo lo spostamento a domenica, per i piloti resta una degli appuntamenti più coinvolgenti. Lo hanno confermato le libere odierne, dove ha rialzato la testa Maverick Vinales, con la Yamaha, precedendo ben tre piloti italiani, nell'ordine Andrea Iannone con la Suzuki, Danilo ...