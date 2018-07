Sky Cinema | a luglio tutto il meglio del cinema anni 80 e 90

Lunedi 2 Luglio sui canali Sky Cinema HD : The CircleMae Holland e' figlia unica in una famiglia di condizioni economiche modeste. Suo padre e' affetto da sclerosi multipla e non puo' permettersi le cure costose che gli sarebbero necessarie. Mae lavora presso un call center ed e' rassegnata a un'odissea di precarieta' e invisibilita' sociale. A sorpresa, la sua amica Annie riesce invece ad assicurarle un colloquio con l'azienda futuribile per la quale lavora, The Circle, che assume cento ...

Sky Cinema Anni 80 dal 2 al 15 Luglio i film iconici del decennio più colorato : Dal 2 Luglio il meglio del Cinema Anni 80 e 90 popola il canale 303. Dal 2 al 15 Luglio si accende Sky Cinema Anni 80, un concentrato di film iconici che hanno caratterizzato il decennio più colorato del secolo scorso e fatto la storia del Cinema. Per citare alcuni titoli in programmazione: il film di Tony Scott che ha consacrato il mito di Tom Cruise TOP GUN; il caposaldo del Cinema sci-fi diretto da James Cameron e int...

Domenica 1 Luglio sui canali Sky Cinema HD : La leggenda degli uomini straordinariMostri e creature di ogni risma e da ogni tempo in un supergruppo capitanato da Allan Quatermain (quello delle Miniere del Re Salomone), che ha il volto di Sean Connery. il Capitano Nemo, una vampira, luomo invisibile, l'agente dei Servizi Segreti americani Tom Sawyer, Dorian Gray, il Dottor Jekyll e Mister Hyde, votati alla causa del Bene per sconfiggere il malefico Phantom e sventare il suo folle piano di ...

Sabato 30 Giugno sui canali Sky Cinema HD : Come un gatto in tangenzialeGiovanni lavora per una think tank che si propone di riqualificare le periferie italiane. La sua ex moglie Luce coltiva lavanda in Provenza, convinta di essere francese. Giovanni e Luce hanno allevato la figlioletta tredicenne Agnese secondo i principi dell'uguaglianza sociale, anche se vivono al caldo nel loro privilegio. E quando Agnese rivela a Giovanni la sua cotta per Alessio, un quattordicenne della borgata ...

Fahrenheit 451 in esclusiva su Sky Cinema il nuovo adattamento HBO : 451 gradi Fahrenheit è la temperatura alla quale vengono bruciati i libri e qualsiasi altra forma di conoscenza nel futuro distopico, dove non è permesso leggere, immaginato da Ray Bradbury nel romanzo che lo ha consegnato alla storia della letteratura. Su Sky Cinema Uno HD arriva in esclusiva Fahrenheit 451, nuovo adattamento – dopo il celebrato film omonimo di Francois Truffaut - del celeberrimo romanzo di Bradbury, ...

Venerdi 29 Giugno sui canali Sky Cinema HD : Fahreheit 451Michael B. Jordan e Michael Shannon nell'adattamento del romanzo di fantascienza di Ray Bradbury. In una tirannica societa' del futuro i pompieri sono chiamati a bruciare tutto cio' che e' cultura. (SKY Cinema UNO HD/canale 301 ore 21.15)Mai così vicini Oren era il migliore agente immobiliare di tutta la contea di Fairfield, ma nel mercato depresso post crisi non riesce a piazzare la sua stessa villona al prezzo che si ...

Giovedi 28 Giugno sui canali Sky Cinema HD : Mai così vicini Oren era il migliore agente immobiliare di tutta la contea di Fairfield, ma nel mercato depresso post crisi non riesce a piazzare la sua stessa villona al prezzo che si era prefissato, dopo la morte della moglie. In attesa di concludere quella vendita e trasferirsi nel Vermont, Oren si e' parcheggiato in un appartamento pieno di scatoloni nel piccolo complesso residenziale sulla costa che e' di sua proprieta', e ha ...

Mercoledi 27 Giugno sui canali Sky Cinema HD : Civiltà perduta Il militare Percy Fawcett nella Gran Bretagna dell'inizio del secolo scorso ha davanti a se' scarse possibilita' di avanzare di grado. Accetta quindi la proposta della Royal Society di recarsi in Amazzonia, ai confini tra Brasile e Bolivia, per mappare un territorio sino a quel momento privo di definizioni cartografiche. Fawcett lascia la moglie per una missione che dovrebbe durare due anni. Rimane pero' cosi' affascinato ...

Martedi 25 Giugno sui canali Sky Cinema HD : Perfect Sense Il regista David Mackenzie dirige un thriller romantico che offre una commovente proposizione su come la razza umana potrebbe superare una pandemia globale. Nel cast sono presenti Ewan McGregor, Eva Green, Ewen Bremner, Stephen Dillane, Denis Lawson, Connie Nielsen.(SKY Cinema UNO HD/canale 301 ore 21.15) Codice UnlockedNoomi Rapace, Orlando Bloom e Michael Douglas in un teso spy-action. Alice, agente esperta negli ...

Lunedi 25 Giugno sui canali Sky Cinema HD : Codice Unlocked Noomi Rapace, Orlando Bloom e Michael Douglas in un teso spy-action. Alice, agente esperta negli interrogatori, mette sotto torchio un terrorista ma commette un pericoloso passo falso. (SKY Cinema UNO HD/canale 301 ore 21.15) Finchè c'è prosecco c'è speranza Il conte Desiderio Ancillotto e' proprietario di un vasto terreno dedicato alle vigne e di una gran bella villa, ma il suo modo di lavorare la terra, ...

Domenica 24 Giugno sui canali Sky Cinema HD : Finchè c'è prosecco c'è speranza Il conte Desiderio Ancillotto e' proprietario di un vasto terreno dedicato alle vigne e di una gran bella villa, ma il suo modo di lavorare la terra, senza pesticidi e facendo "riposare" parte del terreno, e' considerato da altri una pessima strategia d'affari. Ancillotto si suicida, pero' e' comunque al centro delle indagini quando iniziano a venire uccise persone legate al cementificio che ...

Sabato 23 Giugno sui canali Sky Cinema HD : Blade Runner 2049 L'agente K e' un blade runner della polizia di Los Angeles, nell'anno 2049. Sono passati trent'anni da quando Deckart faceva il suo lavoro. I replicanti della Tyrell sono stati messi fuori legge, ma poi e' arrivato Niander Wallace e ha convinto il mondo con nuovi "lavori in pelle": perfetti, senza limiti di longevita' e soprattutto obbedienti. K e' sulle tracce di un vecchio Nexus quando scopre qualcosa che potrebbe cambiare ...

Venerdi 22 Giugno sui canali Sky Cinema HD : Fottute! Amy Schumer e Goldie Hawn in una commedia avventurosa. Lasciata dal fidanzato alla vigilia della partenza, Emily convince la madre ad accompagnarla in una selvaggia vacanza in Ecuador. (SKY Cinema UNO HD/canale 301 ore 21.15) Tiger HouseKelly, una giovane ginnasta infortunata, deve affrontare una gang armata che si e' introdotta nella casa del suo ragazzo ed ha preso lui e la sua famiglia in ostaggio. (SKY Cinema UNO +24 ...