Sincronizzare iPhone e Mac con Continuity

Come Sincronizzare iPhone con Mac : La sincronizzazione dell’iPhone con Mac, potrebbe sembrare un procedimento che richieda tempo e soprattutto che possa causare danni allo smartphone o al Mac stesso. In realtà la sincronizzazione è un processo automatico, sicurissimo e molto utile per esportare dall’iPhone tutto ciò che non desideriamo avere sullo stesso. Ma la domanda che sorgerà spontanea è, Come sincronizzare iPhone con Mac? Molti di voi lo avranno ...