Simona Ventura | il figlio Niccolò Bettarini accoltellato | «Fai la mamma» | commenti choc

Milano - agguato al figlio di Simona Ventura - Niccolò Bettarini. Convalidati i 4 arresti della notte : La lite alla discoteca Old Fashion. In questura due ultrà dell’Inter e due cittadini albanesi. Ricoverato Niccolò Bettarini, figlio della presentatrice Tv e dell’ex calciatore Stefano: non è in pericolo di vita. «Ho difeso un amico» I genitori: è un miracolo

Niccolò Bettarini - la mamma Simona Ventura : “Operato per ricostruire il nervo lesionato”. E il questore valuta la chiusura dell’Old Fashion : Tutti vicino a Niccolò Bettarini. Il mondo dello spettacolo, ora come non mai, si è stretto attorno al figlio 19enne di Simona Ventura e Stefano Bettarini dopo l’aggressione subita domenica mattina fuori dalla discoteca milanese Old Fashion: 11 le coltellate che gli sono state inferte da un gruppo di aggressori per “futili motivi” (il ragazzo aver cercato di difendere un suo amico). Il giovane è stato operato questa mattina presso ...

Il figlio di Simona Ventura adesso sta meglio - Bettarini : 'Chi ha sbagliato deve pagare' : Grande spavento ieri mattina per Simona Ventura e Stefano Bettarini, i quali alle prime ore dell'alba hanno ricevuto una delle notizie più brutte per un genitore. Il loro primogenito Niccolò era stato accoltellato a Milano, all'uscita dalla discoteca 'Old Fashion' dove aveva trascorso gran parte della notte assieme ad un gruppo di amici. Il ragazzo è stato ferito con ben undici coltellate ed è stato trasportato in ospedale in condizioni ...

Simona Ventura al figlio Niccolò : sei stato coraggioso. La polizia : 'Aggredito per futili motivi' : Simona Ventura rassicura sulle condizioni del figlio Niccolò , 19 anni, avuto con l'ex calciatore Stefano Bettarini , accoltellato l'altra notte davanti a una discotec a a Milano . 'Dopo questa lunga, ...

Accoltellato a Milano Niccolò Bettarini - il figlio di Simona Ventura e Stefano : Erano da poco passate le 5 di notte quando Niccolò Bettarini è stato Accoltellato fuori dalla discoteca dove aveva passato una tranquilla serata. Come ha comunicato lo stesso gestore dell’Old Fashion di Milano, Roberto Cominardi “Non è successo nulla nel locale” in riferimento a quanto accaduto a pochi metri dalla discoteca al figlio di Simona Ventura e di Stefano Bettarini. “Niccolò, che conosce tutti nel locale, è ...