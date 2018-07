Simona Ventura al figlio Niccolò | sei stato coraggioso La polizia | ' Aggredito per futili

Accoltellato a Milano Niccolò Bettarini - il figlio di Simona Ventura e Stefano : Erano da poco passate le 5 di notte quando Niccolò Bettarini è stato Accoltellato fuori dalla discoteca dove aveva passato una tranquilla serata. Come ha comunicato lo stesso gestore dell’Old Fashion di Milano, Roberto Cominardi “Non è successo nulla nel locale” in riferimento a quanto accaduto a pochi metri dalla discoteca al figlio di Simona Ventura e di Stefano Bettarini. “Niccolò, che conosce tutti nel locale, è ...

Niccolò Bettarini - papà Stefano su Instagram : “Ora chi ha sbagliato paghi”. E torna a parlare anche Simona Ventura : Il giorno dopo l’aggressione subita dal figlio Niccolò fuori dalla discoteca Old Fashion di Milano, papà Stefano Bettarini e mamma Simona Ventura parlano di quanto accauto. Ora che il figlio 19enne è fuori pericolo, l’ex calciatore si sfoga su Instagram: “Hai sempre avuto senso di protezione per tutti … soprattutto per i più deboli … Sempre orgoglioso di te !@mr_Bettarini ORA CHI HA sbagliato PAGHI !”, scrive, ...

Milano - figlio Simona Ventura aggredito fuori discoteca : 4 fermi : Milano, 2 lug. , askanews, La polizia di Milano nel corso della notte ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto 4 persone con l'accusa di tentato omicidio per l'aggressione a Niccolò, figlio di ...

Simona Ventura al figlio Niccolò accoltellato a Milano : 'Sei stato coraggioso' : Simona Ventura rassicura sulle condizioni del figlio Niccolò , 19 anni, avuto con l'ex calciatore Stefano Bettarini , accoltellato l'altra notte davanti a una discotec a a Milano . 'Dopo questa lunga, ...

Quattro fermi per l'aggressione al figlio di Simona Ventura : Milano, 2 lug. , askanews, La polizia di Milano nel corso della notte ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto Quattro persone con l'accusa di tentato omicidio per l'aggressione a Niccolò, figlio ...

Simona Ventura al figlio Niccolò : «Sei stato coraggioso» : «Posso dire che è andata bene. Stai migliorando, grazie a Dio… Sei stato coraggioso e ti voglio bene e anche di più». Simona Ventura lo fa sapere nella notte, dopo una «lunga, lunghissima giornata», quella in cui ha ricevuto la telefonata che nessuna madre vorrebbe mai ricevere. Il figlio Niccolò Bettarini, 19 anni, era rimasto coinvolto in una rissa all’alba del primo luglio, fuori da una discoteca di Milano. Poi il ricovero ...

NICCOL' BETTARINI ACCOLTELLATO - COME STA IL FIGLIO DI Simona VENTURA/ Ultime notizie - 4 fermi : 2 sono albanesi : Niccolò BETTARINI, ACCOLTELLATO a Milano: COME sta? Le Ultime notizie sul FIGLIO di SIMONA VENTURA: papà Stefano, 'sei sempre protettivo con tutti!'.

Figlio di Simona Ventura aggredito fuori dalla discoteca : 4 fermi nella notte per tentato omicidio : Fermati due cittadini italiani di 24 e 29 anni e due cittadini albanesi di 23 e 29 anni tutti con precedenti penali. Ancora da chiarire la vicenda

Aggressione al figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini - 4 fermi : Aggressione al figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, 4 fermi Si tratta dei due ragazzi italiani e due albanesi indicati agli agenti dagli amici della vittima. Sono accusati di tentato omicidio. Niccolò Bettarini non è in pericolo di vita Parole chiave: ...

Simona Ventura - ansia per figlio Niccolò Bettarini accoltellato/ Solidarietà social : da Noemi a Gemma Galgani : Simona Ventura in ansia per il figlio Niccolò Bettarini accoltellato a Milano: ultime notizie, "non rischia la vita" il primo commento di Super Simo. Rapporto strettissimo dopo separazione(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 08:18:00 GMT)

NICCOLÒ BETTARINI ACCOLTELLATO - COME STA IL FIGLIO DI Simona VENTURA/ Ultime notizie - 4 fermi : 2 sono albanesi : NICCOLÒ BETTARINI, ACCOLTELLATO a Milano: COME sta? Le Ultime notizie sul FIGLIO di SIMONA VENTURA: papà Stefano, "sei sempre protettivo con tutti!". Le indagini continuano: 4 fermi(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 08:17:00 GMT)

Aggredito figlio Simona Ventura a Milano - quattro fermi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Aggressione al figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini - 4 fermi | : Si tratta dei due ragazzi italiani e due albanesi indicati agli agenti dagli amici della vittima. Sono accusati di tentato omicidio. Niccolò Bettarini non è in pericolo di vita

"Posso dire che è andata bene". Simona Ventura rassicura sul figlio Niccolò - ferito con 11 coltellate. Fermati 4 giovani : Sono stati Fermati in quattro, quasi tutti con precedenti penali, per l'aggressione a Niccolò Bettarini, 19 anni, figlio della conduttrice tv Simona Ventura e dell'ex calciatore Stefano, accoltellato domenica mattina dopo una fuori dall'Old Fashion, discoteca dei vip a Milano. Sono due italiani di 24 e 29 anni e altrettanti albanesi di 23 e 29 anni, accusati di tentato omicidio. Che la soluzione fosse nell'aria già si era capito in ...