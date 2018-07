Sicurezza | tolta la scorta alla studiosa della Shoah Di Cesare | “Mi dicano se sono finite

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 luglio 2018) Le autorità hanno revocato la protezione a Donatella Di, docente di Filosofia teoretica all’università Sapienza di Roma, famosa soprattutto per i suoi studi sulla. Ad annunciarlo è lei stessa con un post sui social network. “Dunque sì, dall’oggi al domani mi è statala. È avvenuto con il nuovo governo – Ministro degli Interni #Salvini. Ma io non avevo una carica politica né istituzionale. Io ero sottoda tre anni per minacce giunte da gruppi neonazisti e neofascisti.di colpole minacce? Questo non mi è stato comunicato nella notificaprocura. Mi sentirei sollevata…”, scrive su facebook la filosofa. Dal 2015 Diviveva sottoa causa delle minacce antisemite ricevute da gruppi di estrema destra legate ai suoi studi sull’Olocausto. “Donatella Dida un momento all’altro non ha ...