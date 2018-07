Sicilia | disabili senza assegno | Faraone a Musumeci ' pazienza è finita' 2

Sicilia : disabili senza assegno - Faraone a Musumeci 'pazienza è finita' (3) : (AdnKronos) - "Quando si saranno degnati di destinare queste risorse che copriranno fino all’aprile 2018 - spiega Faraone -, si dovrà attendere un nuovo decreto del presidente della Regione che possa disciplinare la distribuzione delle risorse da maggio in poi, sempre nella speranza che i burocrati

Sicilia : disabili senza assegno - Faraone a Musumeci ‘pazienza è finita’ : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) – Un appello al presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, affinché intervenga e si faccia garante con urgenza per mettere ordine all’applicazione della legge 545 e per procedere immediatamente al pagamento di tutte le somme dovute ai disabili Siciliani e alle loro famiglie. Lo lancia su Facebook il senatore del Pd, Davide Faraone rivolgendolo al governatore Siciliano e concludendo ‘La ...

Sicilia : disabili ancora senza assegni - M5S chiede intervento Musumeci : Palermo, 21 giu. (AdnKronos) - "Gli assegni di cura per i disabili sono ancora un miraggio e non solo per quest’anno, ma anche per l’ultimo trimestre del 2017. Cosa che sta mettendo in ginocchio tantissime famiglie, costrette ad anticipare cifre anche consistenti per accudire i propri familiari. Tut

Giro di Sicilia auto storiche - al via anche piloti disabili : Partirà il domani la 28esima edizione del Giro di Sicilia riservata alle auto storiche. La manifestazione, che rievoca il Giro ideato nel 1912 da Vincenzo Florio per far conoscere la "sua" Sicilia al ...

Sicilia : insediato Osservatorio regionale disabilità : Palermo, 6 giu. (AdnKronos) - Preceduto dal comitato tecnico-scientifico, si è insediato all'assessorato regionale delle Politiche sociali l’Osservatorio sulla condizione delle persone con disabilità. "Nel decreto di costituzione - ha spiegato l'assessore Mariella Ippolito - abbiamo pensato ad una r

Sicilia : Pasqua (M5S) - ingiustificabili ritardi pagamenti assegni disabili : Palermo, 5 giu. (AdnKronos) - "I disabili Siciliani non possono attendere luglio per ottenere la liquidazione di somme per l'assistenza previste da una legge dello scorso anno. C'è un ritardo pauroso e inqualificabile, frutto dell'approssimazione del governo Musumeci che snocciola cifre ballerine su

Sicilia : M5S - inaccettabili ritardi su decreto disabili gravissimi : Palermo, 29 mag. (AdnKronos) - "E' passato un mese dall’approvazione della legge di stabilità ma del decreto attuativo che permetterebbe di sbloccare le somme a favore di disabili gravissimi, previste dall’articolo 30 della finanziaria, ancora nemmeno l’ombra. E per queste famiglie, senza alcun supp

Sicilia : Aias - decreto Crocetta genera disparità fra disabili - Musumeci lo revochi : Palermo, 17 mag. (AdnKronos) - "Il governo Musumeci revochi al più presto il decreto emanato un anno fa dal presidente della Regione Crocetta con cui i disabili gravi percepiscono un emolumento mensile di 1500 euro per le prestazioni socio-sanitarie. Una norma totalmente in deroga alle leggi dello S

Dalla Sicilia a Roma Torna il Disability Pride : Spettacoli d'intrattenimento saranno accompagnati Dalla lettura di alcuni articoli della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone Disabili, unendo le celebrazioni a momenti di riflessione. A guidare ...

Sicilia : in finanziaria 100mila euro per taxi per disabili : Palermo, 2 mag. (AdnKronos) - Centomila euro da destinare ogni anno al trasporto pubblico tramite taxi dei cittadini con disabilità motoria. La misura, proposta dalla deputata regionale Marianna Caronia, è stata approvata dall'Ars all'interno della finanziaria regionale. "Un piccolo contributo - aff

Sicilia : Faraone - considerare fondi disabili capitolo non comprimibile : Naturalmente la politica deve occuparsene, se l'anno scorso non fosse stato Pif a porre la questione con forza, ancora saremmo alle chiacchiere'. 'Ricordo conclude che si parla di fondi per la non ...

Fondi per i disabili in Sicilia - associazioni contro Musumeci - : Durante l'esame della manovra finanziaria il Governatore ha detto: "Senza casi gravissimi avremmo decine di milioni in più per altri settori". Dura la reazione di comitati e opposizioni. Poi il ...

