Settimana del pianeta terra | aperte le adesioni per i geoeventi

Le notizie di scienza della Settimana : Benefici del medico di famiglia, un metodo per individuare la Xylella fastidiosa, la prima immagine ad alta risoluzione del virus zika: l’attualità scientifica. Leggi

Veneto : i lavori della Settimana dal 2 al 6 luglio del Consiglio regionale (4) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Calendarizzata, inoltre, l’audizione con il Sindaco di Salzano in ordine al progetto SFMR di eliminazione di un passaggio a livello nell'ambito dei lavori per il raddoppio dei binari sulla linea Mestre -Castelfranco Veneto. All’OdG, infine, il PdL della Giunta, abbinato a

Veneto : i lavori della Settimana dal 2 al 6 luglio del Consiglio regionale (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Sempre nella giornata di mercoledì 4 luglio, alle ore 14.30, è convocata la Terza Commissione consiliare permanente con all’OdG il rilascio di alcuni pareri su altrettanti provvedimenti della Giunta regionale: ‘Piano irriguo regionale’; ‘Approvazione del bando di concorso

Veneto : i lavori della Settimana dal 2 al 6 luglio del Consiglio regionale (2) : (AdnKronos) - E, ancora: la Proposta di Legge, di iniziativa consiliare, relativa alle disposizioni in materia di promozione del bacino termale dei Colli Euganei. All’OdG, l’illustrazione delle seguenti Proposte di Legge, di iniziativa consiliare: ‘Integrazioni e modifiche alla L.R. 29 dicembre 2017

Veneto : i lavori della Settimana dal 2 al 6 luglio del Consiglio regionale : Venezia, 2 lug. (AdnKronos) - L’Agenda settimanale prevede innanzitutto la convocazione del Consiglio regionale del Veneto, in seduta ordinaria, nella giornata di martedì 3 luglio, a partire dalle ore 14.30, con all’OdG la prosecuzione dei lavori della seduta precedente, in particolare l’esame di di

F1 - novità in vista della prossima stagione : il Mondiale potrebbe partire con una Settimana d’anticipo : Il Mondiale 2019 di Formula 1 potrebbe partire con una settimana d’anticipo rispetto al passato, la gara di Melbourne dovrebbe infatti svolgersi il 17 marzo La Formula 1 dovrebbe iniziare una settimana prima nel 2019 rispetto a questa stagione, dopo che il Gran Premio d’Australia ha annunciato la sua data provvisoria lunedì. La gara di apertura al Melbourne Park si svolgerà il 17 marzo 2019, previa conferma da parte ...

Albisola - ecco gli eventi della Settimana : ecco gli eventi della settimana di Albisola: Venerdì 6 luglio Terrazza sul mare, ore 21.30 Concerto del Trio Mald'Estro Concerto al confine tra classica, popolare e jazz, a cura di PA Croce Verde ...

Toto Cutugno dopo il malore : 'Sto bene - colpa del caldo. In Settimana sarò dimesso' : Solo uno spavento, per Toto Cutugno, che sabato compie 75 anni. Il popolare cantante, dopo il malore che lo ha costretto ad annullare un concerto in Belgio e a un ricovero, ha voluto rassicurare tutti ...

Fortnite : spuntano in anticipo le Sfide della Settimana 10 della Stagione 4 : Mentre Epic Games ha ufficialmente annunciato la data di inizio della Stagione 5 di Fortnite, ecco spuntare in anticipo le Sfide della Settimana 10 della Stagione 4 che sta volgendo al termine.Condivise da FortniteTracker, le nuove Sfide saranno disponibili a partire da questo giovedì, 5 luglio. Scopriamo, qui di seguito, le Sfide della Settimana 10 della quarta Stagione:In attesa delle nuove Sfide, vi ricordiamo che siete ancora in tempo per ...

Svelate Sfide della Settimana 10 di Fortnite - statistiche della nuova mitragliatrice : Fortnite Battaglia Reale ha svelato quali saranno le Sfide dell'ultima Settimana della Stagione 4 che sta per terminare, praticamente la Settimana 10. Finalmente sono state diffuse in rete tutte le indiscrezioni in merito alle prossime Sfide della Settimana 10, che inizierà il prossimo giovedì 5 luglio (raccomandiamo di iscrivervi nel frattempo alla migliore community su Facebook). Di seguito vi proponiamo l’elenco completo con tutte le Sfide ...

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine Settimana a Silverstone : La programmazione di SKY Sport F1/HD Venerdì 6 luglio ore 9.35-10.20, GP3, Prove libere 1, diretta ore 11.00-12.30, F1, Prove libere 1, diretta ore 12.55-13.40, F2, Prove libere, diretta ore 15.00-16.

Superbike - GP San Marino 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine Settimana a Misano Adriatico : Nono appuntamento della stagione Superbike. Sul circuito di Misano Adriatico, intitolato alla memoria di Marco Simoncelli, va in scena il GP di San Marino. Jonathan Rea ha praticamente ipotecato il titolo, reduce dalla terza doppietta della stagione, la seconda consecutiva, a Laguna Seca. Il britannico sarà l’uomo da battere anche nel prossimo round, dove ci aspetta di più da una Ducati a cui la vittoria manca oramai dal terzo GP. Ci ...