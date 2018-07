Serie TV Netflix luglio 2018 Da Riverdale a El Chapo e Orange is the new black | tutte le

Netflix punta sui cartelloni stradali a Hollywood per pubblicizzare le Serie tv : ROMA - Netflix, azienda che ha rivoluzionato il nostro modo di vedere i programmi televisivi, punta su una delle forme pubblicitarie più vecchie del mondo: i cartelloni stradali. D'altronde, se la strada si chiama Sunset Strip ed è una delle più trafficate di Hollywood, allora anche i tradizionali cartelloni possono fare la loro parte. In macchina,...

Rapinatori ispirati da La Casa di Carta - nuovo caso tra armi e maschere di Dalí come nella Serie Netflix : Continua l'effetto emulazione suscitato dalla serie Netflix del momento: tre potenziali Rapinatori ispirati da La Casa di Carta, pesantemente armati e presumibilmente pronti ad entrare in azione, sono stati arrestati dalla polizia di Buenos Aires a González Catán. Gli agenti hanno intercettato un'auto bianca che circolava in modo sospetto nella zona commerciale del distretto de La Matanza e hanno eseguito i controlli di rito, trovando a bordo ...

Un addio in Stranger Things 3 rivelato da Noah Schapp - prime anticipazioni dal Will della Serie Netflix : Stranger Things 3 non debutterà prima del 2019, ma Noah Schapp, che nella serie Netflix interpreta Will Byers, ha rivelato qualche particolare sui nuovi episodi. Secondo Heroic Hollywood, il giovanissimo attore ha risposto ad alcune domande sulla terza stagione ospite dell'evento Stranger Con di Chicago e confermando che ci sarà almeno un addio nei nuovi episodi. Non si tratta di un personaggio vero e proprio ma di Chester, il cane di ...

Netflix prepara una Serie tv sul libro di Salman Rushdie : Spettacoli RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter «Una musica vicina al mio cuore» Piero Angela torna ...

Disincanto - la nuova Serie di Matt Groening / Video - il papà dei Simpson e di Futurama sbarca su Netflix : Disincanto, la nuova serie di Matt Groening: Video, il papà dei Simpson e di Futurama torna nel passato per raccontare la storia di una principessa alcolizzata nel Medioevo.(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 13:24:00 GMT)

Netflix - tutte le novità di luglio : Serie tv e film : Tantissime le novità in arrivo su Netflix per il mese di luglio 2018: ecco la lista di tutte le serie tv, i film e i programmi per bambini Netflix ha in serbo tantissime sorprese per i milioni di utenti abbonati al colosso operante nella distribuzione via internet di film, serie televisive e altri contenuti d’intrattenimento. Ecco tutte le novità in arrivo dal 1 luglio suddivise tra serie tv, film, documentari e programmi per bambini. ...

'Disincanto' - la nuova Serie animata di Matt Groening su Netflix - TV/Radio - Spettacoli : 'Una principessa, un elfo e un demone entrano in un bar...'. Inizia da qui Disincanto , la nuova serie animata creata da Matt Groening che sbarca su Netflix dal 17 agosto, in contemporanea in tutti i ...

Disenchantment - su Netflix la nuova Serie di Matt Groening papà dei Simpson : Una principessa ubriacona, un elfo esuberante e un demone personale di nome Luci sono il trio di personaggi di Disincanto o meglio Disenchantment la nuova serie animata ideata dal papà dei Simpson per Netflix. Lo show in dieci puntate dal 17 agosto è o meglio sarebbe un fantasy ma ovviamente secondo i canoni personalissimi e dissacranti del suo autore. Tutto comincia con una frase che non è la tradizionale C’era una volta, piuttosto: ...

Il teaser trailer di Disincanto - la nuova Serie animata Netflix : La strampalata combriccola incontreranno personaggi appartenente al mondo fantasy ma anche molti umani stravaganti. La prima stagione da dieci episodi sarà disponibile su Netflix a partire dal 17 ...

Netflix svela la data d’uscita e il trailer di Disincanto - nuova Serie fantasy dal creatore dei Simpson : Netflix ha annunciato la data d'uscita di Disincanto, nuova serie fantasy d'animazione creata dal "papà" dei Simpson Matt Groening, alla sua prima collaborazione con il colosso dello streaming online: la serie sarà disponibile sul catalogo a partire da venerdì 17 agosto. Insieme all'annuncio della data, Netflix ha diffuso un primo teaser trailer della serie (che potete vedere in calce all'articolo): "Avete visto il futuro in Futurama, avete ...

La Casa di Carta - perché tutti amano la Serie spagnola di Netflix? : Accade raramente che una serie tv riesce a convincere, allo stesso modo, sia il pubblico che la critica. Il discorso si complica in maniera esponenziale quando si parla de La Casa di Carta , serie ...

Castlevania : la Serie animata tornerà su Netflix entro il 2018 : Castlevania ha fatto capolino su Netflix con una serie animata che ha fatto parlare di sé, ebbene come ci fa notare VG247 è stato confermato l'arrivo sulla celebre piattaforma streaming della seconda stagione.Tutto questo avviene mentre Netflix riconferma Castlevania per una terza stagione, mentre la seconda si fa ancora attendere sul catalogo. Ad ogni modo la seconda stagione raggiungerà la piattaforma entro la fine dell'anno, a comunicarlo è ...