Serie B | il Foggia non viene retrocesso | ma partirà da -15; l' Entella farà ricorso

Serie B - la Virtus Entella presenta reclamo per la sentenza sul Foggia : il comunicato : La sentenza pronunciata dal Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplanre, nei confronti del Foggia ha portato la Virtus Entella a presentare reclamo. Il club pugliese, infatti, ha ricevuto una ...

Serie B : Foggia penalizzato - parte da -15 : ROMA, 2 LUG - 15 punti di penalizzazione al Foggia da scontare nel prossimo campionato di Serie B 2018-19 e tre mesi di squalifica per l'ex tecnico della squadra pugliese Roberto De Zerbi , ...

Serie B - Foggia penalizzato di 15 punti per illeciti amministrativi. Niente retrocessione in Serie C : Il Foggia riesce a salvare la permanenza in Serie B e a evitare una dolorosissima retrocessione in Serie C ma il prossimo anno partirà con una pesantissima penalizzazione di 15 punti a causa degli illeciti amministrativi delle stagioni trascorse in Lega Pro tra il 2015 e il 2017. La prima sezione disciplinare del Tribunale Federale ha accolto parzialmente la richiesta della procura federale che aveva chiesto la retrocessione. Dunque nessun ...

Ricorso Foggia sulla mutualità della Serie B / I satanelli chiedono i due milioni di euro negati : Ricorso Foggia sulla mutualità della Serie B, i satanelli chiedono i due milioni di euro recentemente negati dalle squadre del nord della Lega che al momento compongono la maggioranza.(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 18:41:00 GMT)

Serie B Foggia - il TFN concede la sospensiva : Foggia - Il Tribunale Federale Nazione, sezione disciplinare, ha concesso l'istanza cautelare di sospensiva in merito al ricorso del Foggia . Quest'ultimo aveva fatto ricorso contro la decisione dell'...