Serie B | Foggia salvo | la prossima stagione partirà da -15

Serie B - Foggia penalizzato di 15 punti per illecito amministrativo : Il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Cesare Mastrocola ha inflitto al Foggia 15 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva 2018/2019. La società era stata ...

Ricorso Foggia sulla mutualità della Serie B / I satanelli chiedono i due milioni di euro negati : Ricorso Foggia sulla mutualità della Serie B, i satanelli chiedono i due milioni di euro recentemente negati dalle squadre del nord della Lega che al momento compongono la maggioranza.(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 18:41:00 GMT)

Serie B Foggia - il TFN concede la sospensiva : Foggia - Il Tribunale Federale Nazione, sezione disciplinare, ha concesso l'istanza cautelare di sospensiva in merito al ricorso del Foggia . Quest'ultimo aveva fatto ricorso contro la decisione dell'...

Serie B - Procura Federale chiede retrocessione Foggia. Entella spera in ripescaggio : La Procura Federale ha chiesto la retrocessione in Serie C per il Foggia Calcio coinvolto in una inchiesta della giustizia penale sul riciclaggio e compensi in nero a tesserati. Respinta, dunque, la ...

Foggia - ecco il nuovo allenatore ma il club rischia stangata e Serie C : Sono ore caldissime per il Foggia che rischia clamorosamente di rovinare quanto fatto nella scorsa stagione, il rischio retrocessione è alto. Nelle ultime ore è stato scelto il nuovo allenatore, si tratta dell’ex Udinese Massimo Oddo, accordo raggiunto nelle ultime ore ma l’ufficialità rischia di slittare per la situazione fuori dal campo che preoccupa il club. Inizia oggi infatti il Processo, 37 deferiti tra calciatori, dirigenti e ...

Serie B - presenze in trasferta : numeri straordinari per Foggia e Bari [FOTO] : Sono circa 150mila i tifosi della B che hanno preso macchina, treno, aereo, pullman e magari pure la moto per seguire la propria squadra in questa stagione. E c’è una squadra, il Foggia, che ha doppiato, o quasi, le seconde: sono infatti 24409 i tifosi pugliesi che hanno percorso in lungo e in largo il Paese per accompagnare Agnelli e company. Circa 10mila in più di una provincia confinante, quella di Bari che di tifosi ne ha portati in ...

Serie B - calciomercato intenso : Padova show - il Foggia ha richieste per un big Video : La Serie B del prossimo anno inizia a prendere forma tra squadre retrocesse dalla Serie A Benevento, Hellas Verona e Crotone e neopromosse dalla Serie C Livorno, Lecce e Padova. Grandi piazze, dunque, sono in arrivo dalle altre categorie, e si prevedono derby importantissimi e sfide molto sentite dalle tifoSerie. Dal possibile ritorno di Bari-Lecce non ancora certo, poiché i biancorossi sono qualificati ai play off e sperano nella promozione nel ...

Calciomercato Serie B : Foggia 2 bomber nel mirino - la Salernitana punta Montalto Video : Il Calciomercato iniziera' ufficialmente a luglio, ma le societa' sono gia' al lavoro, con direttori sportivi e manager di calciatori che stanno avviando i primissimi contatti per imbastire eventuali trattative. Tra le squadre più attive ci sono Lecce i cui obiettivi principali, al momento, sono Maurantonio in porta e Falletti sulla trequarti [Video] e Padova, che nei giorni scorsi ha avuto dei contatti con la Juventus per il centrocampista ...

Video/ Frosinone-Foggia (2-2) : highlights e gol della partita (Serie B 42^ giornata) : Video Frosinone-Foggia (2-2): highlights e gol della partita di Serie B dove i ciociari hanno clamorosamente gettato al vento una promozione ormai certa, Stirpe gelato da Floriano.(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 10:00:00 GMT)

Calcio : il Parma torna in Serie A nella ‘notte dei miracoli’. Il Frosinone fermato dal Foggia allo Stirpe : Serviva un miracolo sportivo al Parma di D’Aversa: vittoria a La Spezia e mancato successo del Frosinone in casa contro il Foggia. E così è stato. Il pareggio all’89’ dei rossoneri, al Benito Stirpe (2-2) rende decisiva la vittoria dei ducati in trasferta, per merito delle reti di Ceravolo e Cicciretti. Una partita incredibile costellata anche da un rigore fallito da Gilardino (La Spezia), il grande ex, al 28′ del primo ...

Parma - è Serie A : 2-0 allo Spezia - super-Foggia a Frosinone : Il Parma torna in Serie A . La compagine gialloblu vince 2-0 in trasferta contro lo Spezia e fa il suo ritorno nel massimo campionato: gli uomini di Roberto D'Aversa passano in vantaggio all'11' con ...

Risultati Serie B / Classifica aggiornata e diretta gol live score : Parma secondo - Foggia avanti a Frosinone! : Risultati serie B, Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite in programma oggi venerdì 18 maggio. Si gioca la 42^ giornata, ultima della cadetteria. Il Frosinone spreca clamorosamente l'occasione della promozione diretta con il Foggia che impone il pari allo Stirpe, 2-2, e regala la festa al Parma corsaro sul campo dello Spezia per 2-0. La Virtus Entella con la vittoria in casa del Novara per 1-0 condanna i padroni di ...

Risultati Serie B - 42^ giornata LIVE : clamoroso vantaggio Foggia con Mazzeo : Risultati Serie B, 42^ giornata LIVE: il Frosinone può festeggiare la promozione – Si gioca la 42^ giornata ed ultimo turno valido per il campionato di Serie B, il Frosinone può festeggiare la promozione nella gara casalinga contro il Foggia mentre le squadre promosse ai playoff sono state già decise. Importanti partite anche per la zona retrocessione e per i playout, diverse squadre ancora coinvolte. Risultati Serie B, 42^ giornata ...

Serie B Frosinone vs Foggia - ecco le probabili formazioni : Ampio pre-gara con video e foto esclusive, cronaca del match, interviste, curiosità, analisi e commenti e tanto altro ancora. Una nuova formula rivoluzionata per seguire a trecentosessanta gradi la ...