: #Seehofer: resto solo se Cdu svolta - CyberNewsH24 : #Seehofer: resto solo se Cdu svolta - TelevideoRai101 : Seehofer: resto solo se Cdu svolta - RitaccoAlessan1 : RT @ErasmoPartenope: ++Germania, Seehofer: 'Prima di dimettermi tento ancora. E' vero che ho messo a disposizione i mandati, e tirerò le co… -

Il ministro dell'Interno tedesco, Horst,ha confermato l'intenzione di dimettersi, se non ci sarà un compromesso con la Cdu sui migranti. "E' vero che ho messo a disposizione i mandati, e tirerò le conseguenze nei prossimi tre giorni -ha detto-. Come passo intermedio, incontrerò oggi la Cdu, nella speranza che ci si possa mettere d'accordo. Tutto ilsarà deciso dopo".Intanto fervono le riunioni.In corso la direzione Cdu, prevista anche quella Spd,mentre alle 17 ci sarà il vertice Cdu-Csu in cancelleria.(Di lunedì 2 luglio 2018)