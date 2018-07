Seat Pagine Gialle | il maxi dividendo non è bastato a Sawiris Così si è arrivati

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 luglio 2018) Giornata decisiva, quella di lunedì 2 luglio per le sorti dei lavoratori exdel gruppo Italiaonline sotto la minaccia di 400 licenziamenti. Se non si arriverà a un accordo sindacale nell’incontro, scatterà la procedura con l’invio delle lettere di messa in mobilità. Nei giorni scorsi l’azienda di proprietà del magnate egiziano Naguibpare aver ammorbidito i toni con una proposta di accordo che prevede di “ridurre il numero degli esuberi”, “richiedere l’intervento della cassa integrazione straordinaria“, mantenendo però la sede di Torino (che in un primo momento era stata sacrificata) con contestuale “dimezzamento dei trasferimenti ad Assago”. In più nella proposta che verrà portata al tavolo al ministero del Lavoro nell’incontro con i sindacati, sono previsti incentivi all’esodo per 300 unità che non si opporranno al ...