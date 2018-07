Sea-Watch | Nostra nave bloccata a Malta

Migranti - ong Seawatch sotto sequestro nel porto di Malta : 'Alla richiesta di lasciare il porto apprendiamo che la nave é sottoposta a fermo. L'autorità portuale non fornisce motivazioni tecnico-legali. La riceviamo come una deliberata restrizione della ...

Migranti, nave Seawatch messa in stato di fermo nei porti di Malta: Ong contro La Valletta, "ci viene impedito di salvare gente. Qui le persone affogano!".

La nave Seawatch sequestrata a Malta. L’equipaggio : “Intanto la gente affoga” : La nave Seawatch è sottoposta «a fermo» a Malta e non può lasciare il porto de La Valletta. Lo ha fatto sapere su Twitter lo stesso equipaggio, che denuncia: «Mentre ci impediscono di lasciare il porto, la gente sta affogando: ogni ulteriore morte in mare è responsabilità di coloro che impediscono il salvataggio. Salvare vite mare non è negoziabile...

Migranti - Seawatch : nostra nave sottoposta a fermo a Malta - : La Ong con un tweet ha comunicato che, alla richiesta di lasciare il porto, ha appreso che l'imbarcazione è bloccata dalle autorità maltesi. "Deliberata restrizione della nostra libertà volta a ...

Migranti - la nave dell’ong Seawatch sottoposta a fermo a Malta : “Mentre ci bloccano qui - la gente sta annegando” : “Alla richiesta di lasciare il porto apprendiamo che la nave è sottoposta a fermo. L’autorità portuale non fornisce motivazioni tecnico-legali. La riceviamo come una deliberata restrizione della nostra libertà volta a impedire l’attività di soccorso”. Così Seawatch in un tweet annuncia il sequestro della loro nave dalle autorità maltesi. Il capitano Pia Kemp, in un altro tweet, dichiara: “Mentre ci viene impedito di lasciare il ...

Seawatch sottoposta a fermo a Malta : 11.08 In un tweet l'equipaggio della Seawatch annuncia il sequestro della nave da parte delle autorità maltesi. "Alla richiesta di lasciare il porto apprendiamo che la nave è sottoposta a fermo. L'autorità portuale non fornisce motivazioni tecnico-legali. La riceviamo come una deliberata restrizione della nostra libertà volta a impedire l'attività di soccorso", dicono dalla Seawatch.

LIFELINE a MALTA, odissea finita, sbarcati i 234 migranti: nave sequestrata e capitano interrogato. Blocco di tutti i PORTI maltesi in attesa del Consiglio Ue: Aquarius dirottata

Migranti - Malta chiude i porti alle navi Ong e blocca Seawatch e Lifeline 'Attività non chiare' : La guerra alle navi delle Ong anche senza Migranti a bordo. Malta ha deciso di impedire l'uso dei suoi porti alle navi delle ong. Lo si legge in una nota del governo de La Valletta. 'In seguito ai ...

Migranti - procura Palermo archivia le indagini su Ong Golfo Azzurro e Sea Watch : “Nessun legame con i trafficanti” : La procura di Palermo ha archiviato le indagini a carico delle imbarcazioni di due Ong, la Sea Watch e la Golfo Azzurro, che erano state messe sotto accusa per associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Secondo i giudici, però, le indagini hanno dimostrato che non c'è alcun legame tra le Ong e i trafficanti libici.Continua a leggere

Non ci sono elementi per sospettare rapporti con i trafficanti libici di migranti, dicono i magistrati

Migranti - archiviata a Palermo indagine sulle ong Golfo Azzurro e Sea Watch : “Nessun legame con trafficanti libici” : Nessun legame con i trafficanti libici di esseri umani né favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo che ha archiviato l’indagine a carico delle ong Golfo Azzurro e Sea Watch, accogliendo la richiesta della Distrettuale antimafia del capoluogo siciliano. L'articolo Migranti, archiviata a Palermo indagine sulle ong Golfo Azzurro e Sea Watch: ...

Sea-Watch : stop pressioni all'Europa sulla pelle dei migranti : Roma, , askanews, - Condanna di Sea-Watch 3: basta utilizzare il fenomeno migratorio in mare e la pella della gente per fare pressioni sull'Europa affinché si assuma le proprie responsabilità. La ...