Scuola | per le iscrizioni niente obbligo dei vaccini

Vaccini - Ministero della Salute : obbligo per la Scuola - si lavora a una proroga : Il Ministero della Salute ha precisato che non esiste al momento alcuna ipotesi di cancellazione dell’obbligo di certificazione delle dieci vaccinazioni, necessarie per l’iscrizione a scuola: il Ministro Giulia Grillo, fanno sapere dal Ministero, ha già spiegato che non ci saranno problemi per i ragazzi che dovranno iscriversi e che è allo studio una proroga alla data del 10 luglio, termine ultimo per presentare ...

Scuola/ Finita? No - è adesso che si comincia per davvero : La tristezza di una SCUOLA vuota, Leopardi, Omero e Dante che "hanno appena increspato la superficie". Il bello, in realtà, verrebbe proprio adesso. VALERIO CAPASA(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 06:10:00 GMT)ELIMINARE LA MATURITA'/ Tutti i motivi per farlo, senza rimpianti, di M. FerrarioSCUOLA/ Cosa nascondono quei 9 in pagella a chi non sa tradurre latino, di V. Capasa

Cercansi Associazioni sportive per la gestione della palestra della Scuola "Oddo Biasini" di San Giorgio : Le offerte saranno valutate da un'apposita commissione presieduta dal Dirigente del Settore scuola, Lavoro, Sport e Partecipazione e nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle ...

Scuola : Musumeci incontra ministro - pronto decalogo per governo Conte (2) : (AdnKronos) – “Stiamo mantenendo fede – afferma il governatore – agli impegni presi con una delegazione di insegnanti ‘deportati’, alla quale avevamo assicurato l’impegno del governo regionale a rappresentare, al nuovo esecutivo centrale, una volta insediatosi, le istanze legittime di migliaia di persone”. Per Musumeci è “necessario intervenire rapidamente e congiuntamente con il governo ...

Scuola : Musumeci incontra ministro - pronto decalogo per governo Conte (3) : (AdnKronos) – Emerge la forte preoccupazione del governo Musumeci per la complessiva situazione della Scuola siciliana che “presenta alcuni aspetti di particolare e penalizzante criticità”. Servono “urgenti misure” di riequilibrio e di recupero della qualità educativa, per garantire al personale delle scuole “adeguate condizioni lavorative” e ai ragazzi siciliani “migliori opportunità di ...

Scuola : Musumeci incontra ministro - pronto decalogo per governo Conte : Palermo, 30 giu. (AdnKronos) – “è necessario recuperare la qualità dei processi educativi rivolti ai nostri giovani, contrastare l’elevato tasso di dispersione scolastica, quindi potenziare il tempo pieno, oltre a procedere con l’adeguamento degli organici di diritto e far fronte alla limitata disponibilità di insegnanti di sostegno”. Sono le richieste che il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, e ...

Scuola - per migliorarla non servono riforme. La differenza la fa chi ci lavora : di Aurora Di Benedetto Tutti in queste settimane ci chiediamo quali saranno i primi provvedimenti adottati dal nuovo governo in tema di istruzione. La Scuola è un campo minato per ogni esecutivo, infatti una parte considerevole del consenso del precedente governo è stata persa in conseguenza della legge sulla Buona Scuola. Ma è davvero necessaria una riforma così radicale affinché si possa avere un sistema di istruzione che dia garanzie di ...

Sanremo - studenti incendiano la Scuola per evitare di fare l’esame di maturità : L'istituto è stato evacuato dopo che è stato appiccato un incendio in un'aula vuota. Le fiamme sono state subito domate, gli esami sono ripresi dopo un'ora.Continua a leggere

Tc New Country Club Frascati - Laurenti : «Ottime risposte per i corsi estivi di baby e Scuola nuoto» : Frascati (Rm) – Un’iniziativa che il Tc New Country Club Frascati sta portando avanti da diversi anni e che ha sempre ottenuto delle buone risposte in termini di gradimento. Anche quest’anno i corsi estivi di nuoto, in particolari quelli per i più piccoli, stanno avendo un ottimo successo come conferma il direttore della piscina Elia Laurenti. «I corsi riguardano i bambini da 4 anni in su, ma ovviamente ci sono anche corsi estivi per adulti ...

Scuola - Bussetti : 'Dal 2019 concorsi su base regionale e vincolo triennale per i docenti' : Non tutta la riforma della Buona Scuola di Renzi è da buttare, si manterra' ciò che funziona e andra' cambiato ciò che andra' migliorato. Sono queste le parole del neoministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, nell'intervista riportata oggi sulle pagine del quotidiano Repubblica. Tra i vari argomenti, Bussetti ha spiegato le possibili novita' nelle assunzioni dei docenti tramite concorsi, dei concorsi previsti nel 2018 per la stabilizzazione dei ...