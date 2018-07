Scuola | in Veneto oltre 3mila ragazzi tra 14 e 17 anni lasciano prima del diploma 2

Scuola : in Veneto oltre 3mila ragazzi tra 14 e 17 anni lasciano prima del diploma : Venezia, 2 lug. (AdnKronos) - In Veneto oltre 3mila ragazzi tra i 14 e i 17 anni abbandonano la Scuola prima di raggiungere una qualifica o un diploma. Le statistiche dell’ultimo quinquennio fotografano un tasso regionale di dispersione scolastica tra l’8 e il 9 per cento. Pur registrando un indice

Protezione civile : tornano i campi Scuola - al 16 giugno i primi tre progetti in Emilia-Romagna e Veneto : Entra nel vivo l’undicesima edizione dei campi scuola “Anch’io sono la Protezione civile”, il progetto dedicato ai ragazzi dai 10 ai 16 anni, organizzato dal Dipartimento della Protezione civile, in collaborazione con le Regioni e le organizzazioni nazionali e locali di volontariato, che quest’anno, dal 16 giugno al 9 settembre potrà contare sulla collaborazione di 117 Organizzazioni di volontariato e su oltre 280 campi scuola attivati su tutto ...

Scuola : Confartigianato - il 17 - 3% imprese Veneto ospita studenti per alternanza (2) : (AdnKronos) – In Veneto, nel 2017, la propensione delle imprese con dipendenti ad ospitare studenti in alternanza Scuola lavoro è stata del 17,3% (In Italia la quota si ferma all’11,9%). A livello settoriale mostrano propensione maggiore le imprese del Manifatturiero (14,8%) seguite dai Servizi (11,8%) e delle Costruzioni (8,1%). ‘E’ a livello provinciale che le statistiche venete toccano i massimi -commenta Bonomo-. ...

Scuola : Confartigianato - il 17 - 3% imprese Veneto ospita studenti per alternanza (3) : (AdnKronos) – Rispetto a quanto accade negli altri Paesi europei, la strada da fare rimane molta. ‘Due sono in particolare le criticità che emergono dalla comparazione con altri sistemi nazionali -prosegue-: in primo luogo si osserva che in Italia solo il 4,1% dei giovani under 30 studia o è in formazione e contemporaneamente lavora, quota che è quasi un quarto del 14,6% rilevato nell’Unione europea. Nel confronto tra i ...

Scuola : Confartigianato - il 17 - 3% imprese Veneto ospita studenti per alternanza (4) : (AdnKronos) – “Un’intesa che, ponendosi in linea di continuità con quella sull’apprendistato duale del primo settembre 2016, segna un nuovo protagonismo delle parti sociali regionali su temi, che seppure diversi da quelli che tradizionalmente hanno impegnato la contrattazione regionale, vengono riconosciuti come strategici per favorire le politiche di innovazione territoriale, l’aumento della produttività e della ...

Scuola : Confartigianato - il 17 - 3% imprese Veneto ospita studenti per alternanza : Venezia, 27 mag. (AdnKronos) – ‘Una cosa è certa, nell’impegno a riallineare un sistema formativo disallineato e rafforzare il sistema dell’alternanza Scuola lavoro, il Veneto è leader in Italia”. Commenta così Agostino Bonomo Presidente di Confartigianato imprese Veneto i dati dell’osservatorio di Confartigianato imprese Veneto su alternanza Scuola lavoro che vedono la regione primeggiare nella ...

Scuola : Confartigianato - il 17 - 3% imprese Veneto ospita studenti per alternanza (2) : (AdnKronos) – In Veneto, nel 2017, la propensione delle imprese con dipendenti ad ospitare studenti in alternanza Scuola lavoro è stata del 17,3% (In Italia la quota si ferma all’11,9%). A livello settoriale mostrano propensione maggiore le imprese del Manifatturiero (14,8%) seguite dai Servizi (11,8%) e delle Costruzioni (8,1%). ‘E’ a livello provinciale che le statistiche venete toccano i massimi -commenta Bonomo-. ...

Scuola : Confartigianato - il 17 - 3% imprese Veneto ospita studenti per alternanza (3) : (AdnKronos) – Rispetto a quanto accade negli altri Paesi europei, la strada da fare rimane molta. ‘Due sono in particolare le criticità che emergono dalla comparazione con altri sistemi nazionali -prosegue-: in primo luogo si osserva che in Italia solo il 4,1% dei giovani under 30 studia o è in formazione e contemporaneamente lavora, quota che è quasi un quarto del 14,6% rilevato nell’Unione europea. Nel confronto tra i ...