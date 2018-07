Scuola | estate all’insegna dei diplomati magistrali e della Buona Scuola

Inizio d’estate fragliotta scoppiettante per squadre agonistiche e Scuola vela : Il sodalizio presieduto da Giancarlo Mirandola inizia l’estate con le squadre agonistiche impegnate in tantissimi eventi tra Optimist e Laser. Iniziati i corsi di scuola vela Squadra Optimist Dopo il trionfo della squadra Fraglia vela Riva al Trofeo Optimist d’Argento-3^ tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport disputato a Torbole, in cui per il secondo anno consecutivo si è aggiudicata il Trofeo Optimist d’Argento con la ...

Estate…tempo di riflessioni sui precari della Scuola : Di certo, un tema caldo che necessita un intervento del nuovo Governo è quello dei precari Gae della scuola, di ogni ordine e grado. Sono diverse le “voci di corridoio” che si odono a destra e a manca riguardo a come vorrà agire il Ministro Bussetti, correggendo, modificando o stravolgendo la “Buona scuola”. Non sappiamo […] L'articolo Estate…tempo di riflessioni sui precari della scuola proviene da ...

La Scuola è finita! Cosa leggono i ragazzi quest'estate? : Due persone più diverse non si possono immaginare e un mondo intero li separa ma, contro ogni aspettativa, il destino sembra unirli. Una bella storia, 'Persi di vista' , che tra l'altro è davvero un ...

Tc New Country Club Frascati : Scuola nuoto e acqua gym anche d’estate : Roma – L’estate, maltempo permettendo, è ormai vicina. Ma al Tc New Country Club Frascati non si va in vacanza, almeno per ciò che concerne i corsi di Scuola nuoto e acqua gym. Appuntamenti fissi nel corso del periodo invernale. Che, però, da qualche anno a questa parte stanno avendo anche una fortunata e seguita coda anche in estate. A breve la piscina del circolo di via dell’acquacetosa verrà “scoperta”. Nel senso che verrà rimosso come ...

Parma - violenze sui bambini : arrestate due maestre di una Scuola materna. “Mangia come un animale” : “Mangia col piatto in mano come un animale”. È la frase pronunciata contro un bimbo che aveva disobbedito all’ordine di rimanere immobile. da una delle due maestre arrestate oggi dai carabinieri in una scuola materna di Colorno (Parma). I bambini, terrorizzati, erano costretti a subire ripetute violenze fisiche e psicologiche, oltreché punizioni. Le vittime tra i 3 e 5 anni vivevano nella paura. Le due donne sono accusate di ...

Parma - violenze sui bambini : arrestate due maestre di una Scuola materna : Maltrattamenti nei confronti di bambini tra i 3 e i 5 anni, terrorizzati dai metodi delle loro insegnanti. Con questa accusa sono state arrestate due maestre di una scuola materna di Colorno, in provincia di Parma. Dalle indagini sono emerse comportamenti molto severi e aggressive sui bimbi da parte delle due donne. Le vittime secondo l’Arma erano costrette a subire violenze fisiche e psicologiche e punizioni restrittive. L'articolo Parma, ...

Niente shorts a Scuola - con l’estate ecco i divieti : Niente shorts a scuola, con l’estate ecco i divieti Da Milano a Rimini… Continua a leggere