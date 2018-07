Scribit | il robot per scrivere sui muri E poi cancellare

wired

(Di lunedì 2 luglio 2018)suiè il sogno di tanti, ma poter farlo liberamente con unche trasforma le pareti in lavagne interattive porta il sogno a livelli impensabili. Aprite allora il cassetto dei desideri perché il sogno ora è realtà, almeno per chi si affiderà a, un accessorio unico che sfrutta due sottili cavi per muoversi verso l’alto e il basso e uno speciale inchiostro termosensibile pere riall’infinito testi e disegni da incidere sue vetrate. Ideato dallo studio internazionale di progettazione e innovazione Carlo Ratti Associati,è uncon dimensioni di 6,6 pollici x 3,15 pollici, rivestito all’esterno in alluminio e dotato di una forma che gli permette di arrampicarsi sulle pareti. Gli occorrono pochi minuti per stampare un’immagine, mentre per iniziare a utilizzarlo sono sufficienti due chiodini sul muro, una presa di ...