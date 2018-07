Scopre che il marito la tradisce | 24enne gli taglia il pene e lo getta dalla finestra

Anticipazioni Tempesta d’amore trama puntate 9-15 luglio 2018 : Charlotte Scopre che Werner e Susan stanno insieme! : Anticipazioni Tempesta d’amore trama puntate da lunedì 9 a domenica 15 luglio 2018: Werner e Susan si fidanzano! Charlotte lo scopre! Un arrivo inatteso… Anticipazioni Tempesta d’amore: uscita dal carcere, Charlotte becca Werner e Susan insieme! Melli sul punto di sposare Wanja! Al Furstenhof, arriva una donna misteriosa! Intanto, un incendio ed una sparatoria faranno vivere momenti di grande tensione e suspense! Ritorni, ...

Vede strani messaggi sul cellulare del figlio - Scopre che il 16enne fa sesso con una 28enne : Dopo la denuncia della madre del 16enne, la 28enne è stata arrestata dalla polizia con la pesante accusa di violenza sessuale su minore.Continua a leggere

Star di reality non dice al fidanzato che fa la escort : lui la Scopre e la lascia - lei si uccide : Anastasia Tarasyuk , una 24enne russa diventata famosa dopo aver partecipato a un noto reality show, si è tolta la vita lanciandosi dal 19esimo piano di un palazzo di Mosca. Secondo l’ex compagno, la donna avrebbe iniziato a prostituirsi perché voleva una vita di lusso e per questo lui l’aveva lasciata.Continua a leggere

ANTICIPAZIONI/ Beautiful : Steffy Scopre che suo marito e la Spectra si sono baciati : Tanti nuovi colpi di scena nei nuovi episodi di Beautiful, [VIDEO] [VIDEO] la soap opera americana, che continua a realizzare ottimi ascolti a distanza di anni dalla sua prima messa in onda su Canale 5. Le nuove trame svelano che Steffy scoprira' che Liam e Sally si sono scambiati un bacio mentre erano bloccati sotto le macerie della Spectra Fashions. Bill Spencer fa saltare la Spectra Fashions Le ANTICIPAZIONI delle nuove puntate di Beautiful ...

Scopre che la figlia è stata uccisa mentre è in carcere ed evade per vendicarne la morte : Ha saputo della morte della propria figlia mentre era detenuto in carcere e poche settimane dopo è evaso e la polizia ora teme stia dando la caccia all'assassino della piccola Hadishat, 7 anni, per vendicarne la morte. La bimba è stata uccisa l'11 maggio scorso da un sedicenne ceceno per motivi ignoti.Continua a leggere

Scopre che la figlia di 7 anni è stata uccisa a Vienna - detenuto evade dal carcere di Bolzano : L'uomo ha saputo dopo diverse settimane del brutale assassinio della bambina. Non è rientrato in cella dopo un permesso. E i parenti del ragazzo accusato dell'omicidio ora temono una vendetta

“Su quell’aereo…”. Salvini : a poche ore dal viaggio in Libia - ecco cosa si Scopre. Una mini inchiesta mostra quello che il ministro non ha fatto vedere : Questa mattina, Salvini, tramite un tweet alle 6:54 del mattino, ha annunciato di essere appena salito su un aereo militare per recarsi in Libia, per affrontare sul posto alcune tematiche molto delicate e complesse. “Missione #Libia, si parte!”, scrive sul social network allegando quattro foto: una di lui che, con cuffie e microfono fa con le mani il simbolo dell’ok, una dell’aereo militare che lo trasporterà, una in cui stringe la mano ...

Per 7 anni cerca la sorella mai conosciuta : Scopre per caso che è la sua vicina di casa : Hillary, una donna adottata da bambina e cresciuta nel Wisconsin, per sette anni ha cercato di rintracciare i componenti della sua famiglia biologica. E poi, grazie a un pacco arrivato a casa, ha trovato Dawn, sua sorella.Continua a leggere

ANTICIPAZIONI/ Una Vita - puntate di luglio : Teresa Scopre che Mauro è ancora vivo : Nelle recenti puntate di Una Vita [VIDEO] andate in onda su Canale 5, i telespettatori italiani hanno assistito al dolore di Teresa per il suicidio del suo amato Mauro. Ma il nuovo commissario è morto davvero? Le ANTICIPAZIONI che arrivano direttamente dalla Spagna ci rivelano che Mauro è vivo e vegeto e ben presto tornera' ad Acacias 38. Il San Emeterio si presentera' al cospetto dell'insegnante e le raccontera' tutta la verita', ovvero che è ...

Il Governo Scopre le ipocrisie Ue Migranti - aperto il vaso di Pandora Smascherato il piano anti-Italia : Fino a quando i premier italiani si succedevano a Bruxelles o nelle visite ufficiali a Parigi o Berlino dai due leader europei, tenutari dell’asse franco tedesco, presentandosi a capo chino ed evitando di alzare troppo la voce, tutto andava bene Segui su affaritaliani.it

Naike Rivelli fa il test del DNA e Scopre che José de Castro non è davvero suo padre : Scoop di Non disturbare, la nuova trasmissione di Paola Perego in onda dal 25 giugno nella seconda serata di Rai 1: Naike Rivelli non sa chi sia il suo vero padre. "Ho scoperto da poco, grazie a un esame del Dna fatto in Spagna e poi ripetuto in Italia, che l'uomo che ha sempre chiamato papà non è suo padre e ora non sa di chi sia figlia: sua madre, Ornella Muti, non ha saputo darle una risposta", ha dichiarato la conduttrice 52enne a Il ...

ANTICIPAZIONI/ Una Vita : Diego Scopre che suo padre è morto - Silvia rapita da Blasco : Grandi colpi di scena nelle nuove puntate di Una Vita, [VIDEO] la telenovela scritta da Aurora Guerra, trasmessa da lunedì al venerdì su Canale 5. Le trame spagnole svelano che Diego scoprira' che suo padre è morto, mentre Silvia, la fidanzata di Arturo Valverde scomparira' misteriosamente. Una Vita ANTICIPAZIONI: Diego scopre che Jaime è morto Le ANTICIPAZIONI delle nuove puntate [VIDEO] di Una Vita, trasmesse a meta' giugno in Spagna, svelano ...