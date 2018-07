Scomparsi nel Po | proseguono le ricerche

Parma - Scomparsi nel Po due 17enni : stavano facendo il bagno con altri amici : Due ragazzi di 17 anni sono scomparsi domenica nelle acque del fiume Po nella zona di Coltaro, una frazione del comune di Sissa Trecasali, in provincia di Parma, durante un bagno in compagnia di un gruppo di amici. Uno dei due era già in salvo, a due passi dalla riva, quando è ritornato indietro per provare a soccorrere l'amico.Continua a leggere

Giornata dei bambini Scomparsi - la storia di Sergio sparito nel nulla da 39 anni : Sergio Isidori è sparito nel nulla. Aveva solo cinque anni quando la sua famiglia ha perso ogni sua traccia. Accadeva trentanove anni fa a Villa Potenza, poco distante da Macerata. Era il 23 aprile 1979. In occasione della Giornata Internazionale dedicata ai bambini scomparsi, che ricorre il 25 maggio, vi raccontiamo la sua storia. «Da quel 23 aprile mia madre è rimasta in vita solo perché era incinta. È stata quella la sua forza». Giorgia ...

Palermo : svolta nel giallo su due uomini Scomparsi - arrestato uno dei due : Palermo, 7 mag. (AdnKronos) - C'è una svolta nel giallo sulla sparizione di due uomini nel palermitano, Giovanni Guzzardo di 46 anni e Santo Alario. Nella notte i Carabinieri hanno trovato e arrestato uno dei due uomini, Giovanni Guzzardo, accusato di avere ucciso l'altro, Alario. L'uomo, accusato d

MESSICO - UCCISI E SCIOLTI NELL'ACIDO TRE STUDENTI Scomparsi/ Un paese in ginocchio per la violenza : MESSICO, UCCISI e SCIOLTI nell’acido tre STUDENTI SCOMPARSI: torturati, interrogati e poi ammazzati per vendetta. Tre ragazzi fra i 20 e i 25 anni sono stati UCCISI e SCIOLTI in dei barili(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 22:11:00 GMT)

