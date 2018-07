Scomparse due 17enni | erano in vacanza in un camping

Fermo - Scomparse due 17enni di Fidenza : Due ragazze di 17 anni, Gaia Maria Perasso e Gaia Fiorentini, sono scomparse la sera di venerdì 29 giugno. Le due giovani, originarie di Fidenza (Parma), erano in vacanza nel fermano insieme ai genitori di una delle due presso il campeggio 'Mirage' a Marina di Altidona. Le famiglie sono ovviamente in allarme e sono convinte che si sia trattato in un allontanamento volontario. La madre di una delle due ragazze, infatti, ha pubblicato su ...

Udine - ritrovate le due gemelline di 4 anni Scomparse ieri sera : ...

Friuli - ritrovate le due gemelle di quattro anni Scomparse a Stella di Tarcento : Si sono perse nel bosco e hanno camminato per ore in compagnia del loro pitbull Margot, cercando invano di tornare a casa. Finché due amici e un volontario le hanno ritrovate, all’una di notte, a duecento metri dalla strada e sorvegliate a vista dal cane di famiglia. Elisabetta e Adele, le due gemelline di quattro anni scomparse nel pomeriggio del 24 aprile a Stella di Tarcento, in provincia di Udine, sono rientrate a casa dopo sei ore e ...

