Scaletta e ultimi biglietti per il concerto dei Depeche Mode a Barolo | info utili e

Sfera Ebbasta al Lucca Summer Festival il 1° luglio - al via RockStar Summer Tour 2018 : Scaletta e ultimi biglietti : Sfera Ebbasta al Lucca Summer Festival è atteso stasera, domenica 1° luglio. L'evento apre la Tournée estiva a supporto dell'album RockStar, che contiene il singolo omonimo multiplatino e il brano Cupido. La scaletta dell'evento di questa sera non è nota ma qui sotto trovate quella dei concerti primaverili. L'elenco delle canzoni potrebbe subire modifiche ma non mancheranno, come sempre, i singoli più cantati di Sfera Ebbasta, successi trap ...

Scaletta di Martin Garrix a Milano - all’Ippodrono Snai San Siro il 29 giugno : ultimi biglietti - meet&greet e info utili : Martin Garrix a Milano stasera, venerdì 29 giugno: il re dell'elettronica è atteso nel nostro Paese oggi per un concerto in occasione del Milano Summer Festival. L'evento è in programma presso l'Ippodromo Snai di San Siro ed è la prima delle due date della tournée italiana del giovanissimo Martin Garrix. Il prossimo appuntamento nella penisola è in programma per l'11 agosto prossimo a Castelvetrano presso il Parco Archeologico di Selinunte in ...

Orari e Scaletta dei Negramaro a Milano il 27 giugno - ultimi biglietti per San Siro : come raggiungere lo stadio : Dopo il debutto al Teghil di Lignano Sabbiadoro, col concerto dei Negramaro a Milano il 27 giugno l'Amore Che Torni Tour Stadi 2018 sbarca a San Siro. La band torna nello stadio milanese a dieci anni di distanza dal concerto-evento da cui fu tratto il DVD San Siro Live: il 31 maggio 2008 Giuliano Sangiorgi (voce, piano e chitarre), Emanuele Spedicato (chitarre), Ermanno Carlà (basso), Danilo Tasco (batteria), Andrea Mariano (pianoforte, ...

Scaletta di Demi Lovato a Bologna per il Tell Me You Love Me Tour : orari e ultimi biglietti disponibili : Demi Lovato a Bologna per il Tell Me You Love Me Tour 2018: questa sera la cantante sarà in concerto per la prima volta in Italia per l'unica data italiana della Tournée. Demi Lovato si esibirà all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno a Bologna, in uno show attesissimo e richiestissimo dai fan. La cantante ex sTellina Disney presenterà al pubblico italiano il nuovo album rilasciato lo scorso settembre, Tell Me You Love Me, anticipato dai ...

Scaletta dei Nickelback al Forum di Assago il 19 giugno - ultimi biglietti disponibili per l’unico concerto in Italia : I Nickelback al Forum di Assago il 19 giugno saranno in concerto nel palazzetto per l'unica data attesa in Italia quest'anno. La scelta della città che ospiterà il gruppo ricade ancora una volta su Milano che accoglie già dalle prime ore del giorno schiere dei fan dei Nickelback al Forum di Assago. In Scaletta non mancheranno i brani dell'ultimo disco di inediti, in aggiunta alle canzoni più apprezzate del repertorio del gruppo, per due ore ...

Ospiti e Scaletta di Fabrizio Moro a Roma il 16 giugno - orari ingressi stadio Olimpico e ultimi biglietti in prevendita : Resterà top secret fino al suo ingresso sul palco dell'Olimpico, la scaletta di Fabrizio Moro a Roma per il grande concerto di sabato 16 giugno, ma certamente conterrà tutti i più grandi successi del cantautore Romano che per la prima volta in carriera si esibisce nel luogo simbolo della città eterna. Un traguardo raggiunto dopo quasi un decennio di live sparsi in giro per l'Italia dai pub alle piazze fino ad arrivare ai palasport: dopo la ...

Scaletta di Paolo Conte a Roma - doppio concerto alle Terme di Caracalla 14 e 15 giugno : ultimi biglietti disponibili su TicketOne : Paolo Conte a Roma è atteso per un doppio concerto questa sera e domani. Giovedì 14 e venerdì 15 giugno, il cantautore sarà in concerto alle Terme di Caracalla di Roma per due degli eventi attesi in Italia nel 2018. Dopo le due tappe del tour a Roma, Paolo Conte è atteso in autunno a Milano e a Bologna. Il 12 e il 13 novembre si esibirà al Teatro degli Arcimboldi di Milano e il giorno 11 novembre a Bologna al Teatro EuropAuditorium. I ...

Scaletta di Bjork a Roma il 13 giugno alle Terme di Caracalla e ultimi biglietti disponibili : Bjork a Roma stasera, 13 giugno, in concerto alle Terme di Caracalla. In occasione del Just Musica Festival tornerà Bjork a Roma in concerto per un'unica serata nella capitale. L'eclettica artista islandese si esibirà il 13 giugno presso le Terme di Caracalla alle ore 21:00. Su TicketOne sono ancora disponibili in prevendita gli ultimi biglietti per lo spettacolo di questa sera. I prezzi dei biglietti, acquistabili su TicketOne, ...

Orari e Scaletta di Vasco Rossi a Roma l’11 e 12 giugno - ultimi biglietti disponibili e regole d’ingresso all’Olimpico : Prosegue con un'altra doppietta, quella di Vasco Rossi a Roma l'11 e 12 giugno, il VascoNonStop Live negli stadi italiani: dopo il debutto a Torino, da cui è stato tratto il primo video ufficiale sulle note de Il Mondo che Vorrei, e quelle di Padova, arrivano le due date allo stadio Olimpico nella Capitale. Al giro di boa del suo tour, che proseguirà poi con le quattro date di Bari e Messina, Vasco porterà a Roma la scaletta del suo nuovo ...

Scaletta di Jovanotti a Padova il 9 e il 12 giugno : prezzi degli ultimi biglietti in prevendita e info utili : Jovanotti a Padova sarà in concerto il 9 e il 12 giugno per due nuovi spettacoli presso l'Arena Padova Fiere. Le tappe del tour di Jovanotti a Padova anticipano alcuni concerti europei che consentiranno all'artista di esibirsi in alcune delle più prestigiose arene del continente. Jovanotti sarà in concerto a Stoccarda, Vienna, Zurigo e Bruxelles. A seguire, si esibirà a Londra (Wembley Arena) e a Lugano (Pala Resega) prima di far ritorno ...

Scaletta di Katy Perry a Bologna il 2 giugno : ultimi biglietti disponibili per l’Unipol Arena - orari - ingressi : Katy Perry a Bologna stasera, sabato 2 giugno, sarà in concerto all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno. L'artista sarà nella penisola per una sola tappa del suo tour mondiale, oggi, a Bologna. Per assistere al concerto di Katy Perry a Bologna sono disponibili in prevendita su TicketOne gli ultimi biglietti al prezzo di 98,90 euro per un posto nella tribuna numerata, secondo settore, e al prezzo di 115 euro per un posto nella tribuna numerata ...

Eurovision Song Contest 2018 - la finale in diretta : Meta e Moro ultimi in Scaletta : finale di Eurovision Song Contest 2018 questa sera, sabato 12 maggio, in diretta su Rai 1 dalle 20.40 e in liveblogging su TvBlog, per scoprire la canzone vincitrice della 63esima edizione. A commentare live la diretta ci saranno Federico Russo e Serena Rossi, chiamati a 'tradurre' per il pubblico dell'ammiraglia quello che succede sul palco dell'Arena di Lisbona.prosegui la letturaEurovision Song Contest 2018, la finale in diretta: Meta e ...

Scaletta del concerto di Niall Horan a Bologna per il Flicker World Tour 2018 : orari e ultimi biglietti disponibili : Questa sera finalmente il primo concerto di Niall Horan a Bologna, attualmente in Tournée con il Flicker World Tour 2018. Il cantante irlandese è pronto alla conquista dell'Italia con due show esclusivi: domenica 6 maggio Niall si esibirà all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, mentre lunedì 7 maggio sarà al Forum di Assago a Milano. Niall Horan a Bologna presenterà per la prima volta dal vivo senza gli One Direction il disco di debutto ...