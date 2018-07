Sbk – Altro che Valentino Rossi | Bayliss infinito a 49 anni

sportfair

(Di lunedì 2 luglio 2018) Applausi per Troy! Che risultati a quasi 50per l’australiano in sella alla sua Ducatiè una leggenda: le sue imprese a 39suonati lasciano sempre a bocca aperta, ma oggi è di uncampione che dobbiamo cantare le gesta. Troynon smette di stupire: a 49ha sbaragliato la concorrenza, in sella alla Ducati, in gara-1 nella Superbike australiana a Hidden Valley. Partito dalla pole, ha lottato con Herfoss per poi avere la meglio, sul traguardo, per soli 204 millesimi. L’australiano non si è potuto ripetere in Gara-2 a causa di problemi meccanici alla sua moto, ma è comunque terzo in classifica piloti e i suoi risultati a quasi 50meritano solo applausi.L'articolo Sbk –chea 49SPORTFAIR.